„Önvédelemből” elégséges: fejtörést okoz a tanintézeteknek az őrszolgálat

Beléptető rendszer az egyik csíkszeredai iskolában. Képünk illusztráció • Fotó: Gecse Noémi

Maros megyében a tanintézeteknek helyet adó épületek mintegy öt százalékában nem biztosított még az őrszolgálat, Hargita megyében viszont nincs olyan iskolaépület, ahol valamilyen formában ne létezne őrző-védő felügyelet.

A marosvásárhelyi George Coșbuc Általános Iskolában, valamint a Liviu Rebreanu Általános Iskolában és a Bolyai Farkas Gimnáziumban is állandó kapusszolgálat van, nem lehet ki-bejárni. Még az udvarra sem mehet be senki, hiszen a kaput reggel bezárják, és csak délben nyitják ki. Ha valaki távozna, azt csak a kapus engedélyével teheti meg. Bemenni sem lehet, csak jól megindokolt esetben. A szülők szerint is így helyes ez, hiszen gyermekeik biztonsága a tét.

A saját kapusszolgálatról azonban csak kevés iskola tud gondoskodni.

Hargita megyében 125 tanintézet működik összesen 692 épületben, tehát közel hétszáz épületben kell biztosítani a felügyeletet valamilyen formában. Demeter Levente főtanfelügyelő érdeklődésünkre elmondta,

a tanintézetek 47 százalékát videokamerákkal felügyelik,

további 20 százalék esetében erről a polgármesteri hivatalok gondoskodtak portásokat alkalmazva, máshol – az épületek 14 százalékában – mozgásérzékelő riasztórendszer működik. A tanintézetek 10 százalékában az iskola vezetősége gondoskodik az őrszolgálatról, a maradék 9 százalék pedig őrző-védő cégek szolgáltatását veszi igénybe.

Napközben ott, ahol nincs kapusszolgálat, a pedagógusok végzik a felügyeletet, figyelve arra, hogy ki megy be az intézménybe és ki távozik. A tanítás végeztével a biztonsági rendszerre bízzák az őrzést.

A felsoroltakon kívül valamennyi iskolának el kell készítenie és a rendőrséggel láttamoztatnia a tanintézet felügyeletére, őrzésére vonatkozó tervezetét.

Ioan Macarie Maros megyei főtanfelügyelő elmondta, az intézmény együttműködik a Maros megyei rendőrséggel, a csendőrséggel, a drogmegelőző és korrupcióellenes egységekkel, és az őrszolgálat mellett a tanulók, illetve a szülők felkészítését is rendszeresen megszervezik. Nagy figyelmet fordítanak a problémák megelőzésre is. A gyerekeket figyelmeztetik, hogy legyenek elővigyázatosak a közlekedésben, civilizált viselkedésre, egészséges életmódra nevelik őket, és arra tanítják, hogy figyeljenek egymásra, ha pedig bármilyen rendellenességet észlelnek, azonnal jelezzék a legközelebbi pedagógusnak, tanárnak vagy a portásnak. A főtanfelügyelő hozzátette, különféle foglalkozásokon a gimnazisták döntéshozó képességét is fejlesztik, és esetükben sem hiányoznak a rendszeres felvilágosítási kampányok.