Bombariadó a segesvári kórházban

Ellenőrizték a kórház minden helyiségét, de nem találtak gyanús csomagot, terméket. A helyszínen a sürgősségi esetek felügyelősége és a rendőrség ügyeletesei jelenleg is vizsgálatokat folytatnak. Az internetes biztonságért felelős cég is vizsgálja, honnan küldték a fenyegető levelet. Az igazgatónő úgy tudja, más kórház is kapott hasonló levelet.

Hirdetés

A segesvári kórházban átütemezték a mára betervezett és nem létfontosságú beavatkozásokat, a járóbeteg-rendelőkbe érkező pácienseket is hazaküldték. Csakis a sürgősségi eseteket fogadják és látják el.