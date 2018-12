Böjte Csaba: senkit nem lehet jobbá verni

Fiatal vállalkozóknak adott hasznos tanácsokat Csaba testvér. Mint kiderült, ehhez is ért • Fotó: Barabás Ákos

Az adománygyűjtés nem piszkos pénzszerzési trükk, hanem társadalmi felelősségvállalás – erre világítottak rá a Bizniszvitamin című előadás-sorozat évzáró eseményén. A szervezők ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy bár az ünnepi időszakot leszámítva nem sok ösztönzést kapunk az adakozásra – ilyenkor pedig a csapból is ez folyik –, fontos volna mindig szociálisan érzékenyeknek lennünk, mert szolidaritás és erős civil szervezetek nélkül a közösség nem tud működni.

Vállalkozás hitre alapozva

„Engem is vállalkozónak nevezett nemrégiben egy magazin” – jegyezte meg bevezetésként Böjte atya, a magyarországi Forbes magazinra utalva. Az alapanyag meg is van a nagyvállalkozáshoz – mókázott tovább a ferences szerzetes, akinek bábáskodásával jelenleg is több mint kétezer gyermekről gondoskodnak Erdély-szerte nyolcvanhárom otthonban.

A Szent Ferenc Alapítvány pénzügyi tevékenysége is nagyvállalathoz méltó,

a Forbes adatai szerint 2017-ben több mint tízmillió lejnyi adományból, négy és fél millió lejnyi állami támogatásból, hat és fél millió lejnyi árfolyamváltozásból és kamatokból, valamint kétmillió lejnyi szponzorálásból származó összegből gazdálkodott a szervezet, amely most már háromszáz alkalmazottat foglalkoztat. Az anyagiak előteremtését a jó Istenre bízta, mesélte Böjte, viszont a csapatépítéssel volt némi gondja.