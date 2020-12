Bögöz községben több beruházás is zajlik – néhány esetében módosítani kell

Bővíttette a közvilágítást, ugyanakkor tárgyalt a szennyvízhálózat kiépítésével kapcsolatos projektek megvalósíthatósága érdekében is Bögöz község szeptemberben megválasztott polgármestere. Utóbbi pályázatoknál az eredeti elképzelések megváltoztatására is szükség volt.

Járhatóvá tették az utakat a szennyvízhálózat nyomvonalán • Fotó: Erdély Bálint Előd

Új határidő is kellett

Harmadik hónapja látja el a polgármesteri teendőket Ülkei Zoltán, Bögöz község polgármestere, akivel az eddig tapasztalatairól beszélgettünk. Rögtön a közepébe vágott: a helybéliek kérésének eleget téve bővítették a közvilágítást Székelymagyarostól a 137-es besorolású megyei útig, amely gyakran használt szakasz az ott található vasúti megálló miatt. Mint mondta, hasonló fejlesztések voltak Agyagfalva és a 137-es megyei út között, valamint Bétában és Décsfalván is.

A projekt szépséghibája ráadásul, hogy noha egymillió eurós támogatást biztosít a községnek, mégsem kötelezi a kivitelezőt, hogy az aszfaltutakat is helyreállítsák. Legjobb esetben újra kell kövezni a felvágott részeket.

Mindemellett Bögözben van olyan rész, ahol nem megfelelően helyezték a csöveket a földbe – ezt nem is vette át a hivatal –, amit helyre kell hozni, ráadásul Agyagfalván is járhatóvá kell tenni az utakat a nyomvonalak mentén.

Persze éppen ezért utóbbi is nagyobb kapacitású kell legyen az eredetileg elképzeltnél, vagyis újra kell terveztetni – ehhez megkapták a szükséges jóváhagyásokat.

Az Országos Vidékfejlesztési Program (PNDL) által támogatott fejlesztés esetében egyenesen módosítani kellett a terveket: kiiktatták a derítőállomást, a szennyvizet ugyanakkor a korábban említett rendszerbe vezették be, és a Décsfalván épülő tisztítóba fog kerülni.

Gondok voltak ugyanakkor egy másik szennyvízhálózat kiépítésével is, amely Bétát, Székelydobót és Székelyvágást érinti, ott ugyanis nagyon magas pontra tervezték az ülepítőt.

Telekkönyvezések

Ülkei Zoltán hangsúlyozta, sikerült újraalakítani a helyi földosztó bizottságot, így elkezdődhet a területek telekkönyvezési folyamata a községben, ami hatalmas kihívás lesz számukra. Az elmúlt időszakban rendbe hozták az útpadkákat Béta irányába, ugyanakkor a községhez tartozó kultúrotthonoknál is elvégezték a fontos karbantartási munkákat. Utakat is kátyúztak és köveztek, valamint a polgármester várja, hogy befejeződjön a község vagyonának leltározása. Ez a területek bérbeadása és a szubvenciók igénylése szempontjából is fontos.

Egy község, nyolc falu



Bögöz községhez a következő falvak tartoznak: Bögöz (községközpont, Székelymagyaros, Béta, Décsfalva, Székelydobó, Agyagfalva, Mátisfalva, Vágás.