Bodzafordulóval nem tudott versenybe szállni sem Csíkszereda, sem Gyergyóalfalu

A nagyszebeni regionális meteorológiai központ szolgálatos meteorológusa, Adrian Paşol az Agerpres hírügynökségnek elmondta, hasonló hidegre lehet számítani péntekre virradóra is, sőt 2–4 fokkal kevesebb is lehet. Bár idén még nem volt ilyen hideg Hargita megyében, más években ennél alacsonyabb hőmérsékleti értékeket is mértek. Az 1961 és 2010 közötti mérések szerint 1976-ban volt a leghidegebb február 9-én, akkor Maroshévízen mínusz 33 fokot mutattak a hőmérők. Ugyanaznap Csíkszeredában mínusz 32, Gyergyóalfaluban mínusz 31 fokig hűlt le a levegő.