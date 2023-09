„Nemhogy óvodaudvarunk nem volt, óvodánk sem”

Ilyen szempontból is kitűnő helyre érkezett a magyar forrás Madéfalvára, ahol korábban egy nagyon szép óvoda készült el, most pedig szép lett a felavatott udvar is. Nagyon szépen köszönöm, hogy a mai napon itt vagyunk, erősítjük a közösséget, és azt is, hogy ahogy eddig is, ezentúl is partnerek velünk” – zárta ünnepi gondolatait Szilágyi Péter.

Az ünnepi beszédek után a gyerekek birtokba vehették a játékelemeket és a szabadtéri sportlétesítményt, az óvodaudvar megtelt élettel.