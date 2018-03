„Nem észszerű a havat mindenhonnan elhordani” – hóeltakarítási mérleg Csíkszeredában

A hóeltakarítással megbízott Eco Csík szerint 90 százalékban teljesítették az általuk vállaltakat • Fotó: Pinti Attila

Nehezményezték azt is, hogy a közterületeken álló hókupacokat sem szállították el minden olyan helyről, ahol akadályozták a kilátást a forgalomban, vagy ahol nehezítették a parkolást. „A korábbi években gyakrabban lehetett látni, hogy hordják a havat, mint idén” – fogalmazott az egyik járművezető. Többek között a Testvériség sugárúton és a Tudor Vladimirescu utcában voltak nagy hókupacok, de több más utcában is okozott gondot a felgyülemlett hó. A lakóövezeti parkolók többségében is ez nehezítette a beállást.

A városháza álláspontja

Az idei hóeltakarításra vonatkozóan kikértük a csíkszeredai városháza állaspontját is. „A hóeltakarítás minőségét folyamatosan követtük, ellenőriztük a helyszíneken is a kollégáimmal, és előfordult, hogy be is avatkoztunk a munkálat menetébe.

Ebben az idényben is voltak hiányosságok, nehézségek. Több esetben is felszólítottuk, figyelmeztettük a kivitelező céget. Lakossági észrevételeket továbbítottunk, kértük azok orvoslását.

Persze a »technika ördöge« sem aludt: a legnagyobb havazáskor, a túlterhelés alatt hibásodtak meg gépek. Volt mikor a parajdi sóbányában lévő sztrájk miatt nem tudták elhozni a már kifizetett szóróanyagot, és emiatt gazdálkodni kellett a meglévő készlettel. Továbbá

esetenként a szabálytalanul parkoló autók is akadályozták a menetrendszerű hóeltakarítást, egyik-másik utcában nem tudták végezni munkájukat a gépek. Mindezek ellenére, még a legnagyobb havazásban sem volt forgalom-elakadás, a téli útviszonyoknak megfelelően folyamatosan lehetett közlekedni a város területén

– vont mérleget a tevékenységről Szőke Domokos, Csíkszereda alpolgármestere. A hóelszállításra vonatkozó kérdésünkre pedig azt válaszolta, hogy a helyszínelések során,

amennyiben úgy látták, hogy a felgyűlt hó ténylegesen akadályozta a forgalmat egy adott helyen, akkor onnan elszállíttatták a havat.

„Figyelembe véve a hó elszállításának költségeit, ezt a szolgáltatást csak abban az esetben rendeltük meg, ha az összegyűjtött hó ténylegesen akadályozta a forgalmat” – hangsúlyozta. Hozzátette, a főutak menti parkolókból ugyanakkor csak akkor tudták kitakaríttatni a havat, ha megüresedtek. „Ezért a cég munkatársai több alkalommal éjszaka is dolgoztak kisgépekkel, valamint napközben, ahol lehetőség volt, kézi takarítást rendeltünk meg” – magyarázta az alpolgármester. Ugyanakkor

a lakóövezetekben is volt arra mód, hogy a lakástulajdonosi társulások kérésére elszállíttassák a közösségi munkával összegyűjtött havat, néhányan éltek is ezzel a lehetőséggel.