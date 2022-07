„Minden követ kézzel faragnak” az Összetartozás Templomához

Már a tornyát falazzák az Összetartozás Templomának Bözödújfaluban. Pontosan még nem lehet tudni, hogy mikor, de remélhetőleg még az idén befejezik az építkezést. Mint minden évben, idén is augusztus első szombatján emlékeznek a vízzel elárasztott falura.

Folyamatos az építkezés, a 18 méter magas torony már félig felépült, még a hét és fél méter magas üvegrész van hátra, ahol a kilátót rendezik be – válaszolta a Székelyhonnak Csibi Attila Zoltán, Erdőszentgyörgy polgármestere, hozzátéve, hogy

– ezért nem lehet kiszámítani, mikorra végeznek a szakemberek, pontosan mennyi időre van szükségük.

Valamennyi felekezet használhatja

Mint minden évben, most is készülnek, hogy augusztus első szombatján megemlékezzenek az egykori Bözödújfalura, a lebontott és vízzel elárasztott falu volt lakóira. A siratófalnál és a kopjafafaluban idén is összegyűlnek azok, akiket kitelepítettek, illetve azok leszármazottai, ökumenikus istentiszteleten vesznek részt, majd ki-ki megkeresi a családi házát jelképező kopjafát és virágot helyez el vagy imát mond előtte.

A polgármester érdeklődésünkre elmondta, készülnek a megemlékezésre, amelyet 2020-ban a pandémia miatt csak szűk keretek között, tavaly is a járványügyi szabályok betartásával tudtak megtartani, idén viszont korlátozások nélkül várják az elszármazottakat, hozzátartozókat és mindazokat, akik együttéreznek a megsemmisített falu közösségével.