„Márton Áron az idők végezetéig velünk marad”

Márton Áron 41 éve nincs közöttünk, de valójában 125 éve itt van velünk, és marad is az idők végezetéig – hangzott el a püspök születésének 125. évfordulóján tartott X. csíkszentdomokosi megemlékezésen és zarándoknapon szombaton. Az ünnepség részeként megnyitották a településen felépült Márton Áron Látogató- és Zarándokközpontot is.

Az ünnepség a délelőtti órákban szentmisével kezdődött a helyi római katolikus templomban, amely kicsinek bizonyult az összegyűlt ünneplők számához képest: a teljes egészében megtelt istenháza mellett a templomkertben elhelyezett két kivetítő előtt is rengetegen követték az eseményeket.

Rengeteg érdeklődőt vonzott a Márton Áron püspök tiszteletére tizedik alkalommal megrendezett megemlékezés és egyházmegyei zarándoknap, amelyet napra pontosan a püspök születésének 125 évfordulóján tartottak szombaton Csíkszentdomokoson. A zarándoknap egyben a 2020 decemberében elkezdődött, Márton Áron püspök boldoggá avatásáért végzett imakilenced záróeseménye is volt.

A megemlékezésen számos egyházi és világi elöljáró is jelen volt, többek között Kovács Gergely érsek, Kerekes László segédpüspök, Jakubinyi György nyugalmazott érsek, Tamás József nyugalmazott segédpüspök, Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője, Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes, Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter és Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. A szentmisét követően a templomban Marton József Márton Áron és Csíkszentdomokos című előadását is meghallgathatták az érdeklődők.

A püspök példája meglátása szerint attól kiemelkedő, hogy meg tudta mutatni a világnak, hogy a valódi értékek, a tényleges, igazi erkölcsi tartás a legsötétebb időket is átéli.

az egyetemes katolikus egyházban hatalmas emberi, szellemi és erkölcsi hagyatéka van Márton Áronnak, az erdélyi katolikus egyház pedig mind a mai napig, és ezután is ebből a hagyatékból táplálkozik.

„Ma pont azért fontos ezt egyre nyomatékosabban kimondani, mert meg kell tanítanunk az utánunk következő nemzedékeknek, mennyire nem magától értetődő a szabadság, az igazság, az emberség, az erkölcs. Ha nem úgy tanuljuk meg az igazi értékeket, hogy közben időről időre megtanulunk megharcolni értük, akkor éppoly könnyen tudunk ezektől eltávolodni, mint amilyen könnyedén vesszük a létezésüket” – húzta alá Brendus Réka. Hozzátette: Márton Áron 41 éve nincs közöttünk, de valójában 125 éve itt van velünk.

„Nekünk egyetlen feladatunk van: hagyatéka szerint dolgozni, mert a Non recuso laborem (nem futamodom meg a munkától - szerk. megj.) nem egy közönséges, gépies robotolás felvállalása, hanem ennél sokkal több. Értékek mentén történő cselekvés, közösségi szerepvállalás, összefogás, tántoríthatatlan bizalom.

Legyen hát e hely a tartás és kitartás, a fizikai erőtlenség felett győzedelmeskedő szellemi erő, a hit és a hitelesség, az ember és a katedrális zarándokközpontja.

Legyen mindannyiunk számára az önmagunkhoz való visszatérésnek, önmagunk újrafelfedezéséhez erőt adó forrása. És legyen védelmező, gondoskodó, segítő kéz mindazoknak, akik a helyes út keresésében támaszra szorulnak, hisz Márton Áron az idők végezetéig velünk marad” – emelte ki a főosztályvezető.

Tánczos Barna miniszter beszédének elején azt hangsúlyozta, hogy Márton Áron egy biztos pontja az erdélyi közösségnek, akár egyházi, akár világi szemmel tekintünk a munkásságára. „Nemcsak egy szentéletű püspökről beszélünk, hanem egy olyan világi szemmel is vezetőnek tekintett személyről, aki utat mutatott életében és halála után is, aki egyházi és világi szemmel is minden szempontból elismerésre méltót alkotott” – mutatott rá, majd felvetette, hogy a kutatók a mai napig keresik a magyarázatot arra, hogyan tudott egy kis vidéki településről származó fiatal olyan példaképpé nőni, aki évszázadokra meghatározza egy közösség jövőjét.

„Meggyőződésem, hogy az isteni gondviselésen túl szükség volt arra is, hogy Márton Áron abból a magyarságból, abból a székely közösségből, abból a felcsíki faluból származzon, amely megadta neki a hátteret mindahhoz, amit az élete során megmutatott nekünk papként és vezetőként egyaránt. Mi magyarok tudjuk, hogy mit jelent akár a világgal is szembe menni akkor, amikor lelki- és szabadságjogainkat is megtiporják. Ment szembe ez a magyarság ha kellett cárral, ha kellett császárral, ha kellett német tankkal vagy akár Brüsszellel, azért, hogy megmutassa országnak-világnak: nincsen fontosabb a szabadságjogainknál és azoknál az egyházi értékeknél, amelyekre ezer éve alapozzuk a mindennapjainkat” – nyomatékosította a miniszter.