„Már vágyunk a közönség elé”

A Kvab zenekar tagjai, Balázs-Bécsi Eszter és Lőrincz Árpád tavaly, év végén váltak egymásnak dalokat író párból kéttagú zenekarrá. Azóta folyamatosan dolgoznak új dalokon, egyetemre járnak – még ha csak online is –, és élik a fiatal párok életét. Olvasási, zenehallgatási szokásaikról, gyerekkori csínyekről meséltek, és beszámoltak arról is, hogy mi történt velük az elmúlt több mint fél évben.

• Forrás: Kvab

E: Meg ha azt vesszük, hogy ezt az angolok a madárfiókára mondják, mi is olyan kicsik vagyunk valamilyen szempontból. Most már amúgy szívesebben használjuk a Ketten Vagyunk A Bandában jelentést.

Eszter: Az van, hogy hívnak, elhúzzák a mézes madzagot, aztán jön egy határozat, hogy mégsem. Készülünk most is kimenni Budapestre, november 9-én, de megint csak ülünk, hogy légyszi lehessen.

Árpi: Ahhoz képest, hogy karantén van, igenis keresnek. Augusztusban is volt fellépésünk, szeptemberben is, most is megyünk.

Á: Nekünk igazából elég nagy közönségünk volt, mert 120 embert engedtek be, és ebből 70 körül voltak a mi koncertünkön, még nagyjából tíz jött később – ők csak az Ineffable-re voltak kíváncsiak. Nekünk az a 70 ember nagy közönségnek számít. Mi most alakítgatjuk a közönségünket, és várjuk azt, hogy oké, a családon és barátokon kívül ki az, aki azért jön el, mert a mi zenénket akarja hallgatni. Jó volt látni, hogy azok, akik másra voltak kíváncsiak, mennyire élvezték a mi koncertünket is. Előzenekart általában nem szoktak visszatapsolni, de nálunk az volt, hogy lementünk a színpadról, visszataps, és az Ineffable és a menedzserük kellett biztassanak, hogy akkor menjünk vissza.

E: Persze maszk volt az embereken, de látszott azért, hogy jár a lábuk, meg a szemeket is figyeltünk a maszk fölött, így is megvolt egy visszajelzés. A következő a székelyudvarhelyi Siculus tehetségkutató fesztivál volt. Mindössze három számot játszottunk, nagyon vagányul meg volt csinálva szénabálákból a nézőtér, de kevesebben érdeklődtek, mint amire számítottam.

Á: Az lehet közrejátszott, hogy tehetségkutatón három szám, aztán értékelés, amit végig kell várni, nem nyúlt egy megszokott koncertélményt. De a zsűri legalább jól értékelte.

E: Aztán volt még a Csíkszeredai Könyvvásár. Nagy élmény volt, mert a sportcsarnokban volt, este játszottunk, voltak már külön fények, és ez volt az első tényleg a mi fellépésünk, programban is: este nyolctól Kvab-koncert.

Á: Én végig izgultam a koncert miatt, mert egy sportcsarnok nem feltétlenül koncertre van tervezve. Azt hittem, hogy emiatt rosszul fog szólni, nem lesz jó, de végül nagyon profi volt.

E: Egy felemelő érzést adott, hogy egy könyvvásáron vagyunk, egy ilyen „intellektuális zenekarnak” éreztük magunkat. Mi elég szövegcentrikus zenekar vagyunk, és jó volt könyvkiadók, költők, írók között játszani. Ezeken kívül online koncertek voltak, de azt akármilyen szívesen csináljuk, már vágyunk az élő közönség elé.

– Van valamilyen új dal, ami megjelenésre vár?

Á: Van, az Ágyban kávé című dal, ahhoz nemsokára érkezik a klip. Ezt már márciusban játszottuk egy rádiós koncerten, aztán augusztusban felvettük profi stúdióban, és most lesz novemberben a klippremier – meg hivatalosan a dalpremier is, mert teljesen új köntösbe került.

E: Szerencsés helyzetben vagyunk, mert rengeteg még be nem mutatott anyagunk van kész, körülbelül egy évre előre megvan, hogy mit lehetne kitenni. Egyelőre van motiváció és ihlet is, aztán elvisszük ezeket a koncertekre, nézzük a visszajelzéseket, majd ez alakul a stúdióban is, végül kikerül új dalként. Jelenleg két dalhoz készül a klip, a Ketten egy fülhallgatóval című számhoz is, amit februárban tervezünk kiadni, és tavasszal jön egy album is.

– Egyetem: itthonról vannak az órák?

E: Én a kolozsvári színművészetin rendesen kezdtem az évet, a gyakorlati óráim mind élőben voltak. Az elmélet online, de nekem a nagyobb része gyakorlat. Most két hétre „bekaranténozódtunk”, de készülünk visszamenni hibrid oktatásba.

Á: Nálunk az állatorvosin meg úgy van, hogy minden évfolyamot kettéválasztanak, és a 14 hetes félév első felében online lesznek a kurzusok az egyik felének, a másiknak gyakorlat terepen, aztán november 20-ától lenne a váltás, amikor az én csoportom megy gyakorlatra – de ki tudja, mi lesz addig. Ettől függetlenül inkább Kolozsváron vagyunk, most egy hetet tartózkodunk itthon.

E: Ha viszont azt mondanák, hogy teljesen átáll online oktatása az egyetem, lehet, hogy inkább hazaköltöznénk.

Á: Kolozsváron a bérelt lakásban egy szobád van, a lakótársakhoz kell alkalmazkodni, négyen vagyunk a háromszobás lakásban, úgyhogy itthon, a szüleid házában lenni hárman, Eszterrel négyen, mégis jobb. Kaja miatt sem kell aggódni, kényelmesebb. Plusz itt a stúdió, a karantén alatt ez is volt az egyik ok, amiért én itthon maradtam. Kolozsváron zenélni sem úgy lehet, itt órára is zenélés közben lépek be.

– Van olyan zenekar, akikkel szívesen csinálnátok közös dalt?

E: Ezt már meglebegtettem Árpi és a hangmérnökünk előtt: a Szintaxisra gondoltunk.

Á: Én két éve már ismertem őket a Peron tehetségkutatóról, azóta folyamatosan követjük őket, és most egy hangmérnökhöz járunk stúdiózni. Ha most valaki azt mondaná, hogy muszáj csinálni egy ilyen koprodukciót, akkor őket választanánk.

E: Nekem ez bevillant, hogy mi vagyunk az első „gyermekei” Tibinek, a hangmérnökünknek, és ha lesz egy szöveg, akkor dobjuk fel, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy közös dalt? Két fiatal erdélyi zenekar, szerintem jó lenne. Ezt nekik egyébként nem mondtuk, majd akkor terveztük, ha van egy dal hozzá, de ha most, az interjúból tudják meg, úgy is jó. Nem is találkoztunk azóta, sosem egyszerre vagyunk a stúdióban, de követjük őket, tetszik, amit csinálnak.

– Ha már szóba került: milyen zenéket hallgattok?

Á: Ez attól függ, hogy mihez kell. Most épp egy random kubai zene megy a háttérben. Amúgy AC/DC-n nőttem fel, ezt a falon lehet is látni, és István, a királyon, az ott a kocsiban is. Mostanában az amerikai, akusztikus, indie-folk dalokat hallgatjuk. Magyarokból Kiscsillag és Kispál amit szeretek.

E: Árpi amúgy – mert ő felel inkább a zenei részért – hajlamos néha Pink Floydot csinálni egy-egy versfeldolgozásból is. Amit mondott, azon kívül még hallgatunk Blahalouisianat, Margaret Island-et, meg akik most húzó zenekarok Magyarországon... Carson Coma! Őket nagyon szeretjük.