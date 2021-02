„Kizöldült” Csíkszereda, visszatérhetnek az iskolapadba hétfőtől a diákok

Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

A járványügyi adatok felülvizsgálását követően közölte pénteken a Hargita megyei oktatási intézmények jövő heti működésére vonatkozó határozatot a Hargita megyei vészhelyzeti bizottság. E szerint

a megye 423 tanintézménye közül 41-ben folytatódik a sárga menetrend szerit a tanítás,

tehát a személyes jelenlétű oktatást csak a napközikben és az iskolák elemi, illetve végzős (nyolcadikos, tizenkettedikes) osztályaiban alkalmazzák, a többiek online tanulnak. Ebbe a kategóriába tartozik Gyergyószentmiklós, Felsőboldogfalva, Galócás és Salamás összes tanintézménye.

Ezen a héten még Csíkszeredában is a sárga besorolás alapján működtek az oktatási intézmények,

a jövő héttől viszont a zöld forgatókönyv érvényesül a hargitai megyeszékhelyen, tehát személyes jelenlétű oktatás lesz a napközikben és iskolákban egyaránt.

Ez alól kivételt képez a Venczel József Szakközépiskola, ahol felújítás miatt továbbra is online tanulnak a diákok, illetve a József Attila Általános Iskola egyik osztálya is otthonról kapcsolódik be a tanórákba egy tanítónő megfertőződése miatt. Szintén a sárga menetrendet alkalmazzák továbbá az egyik maroshévízi óvoda egyik csoportjában, miután pozitív lett egy óvónő koronavírus-tesztje.

A megye fennmaradó 381 tanintézményében a zöld forgatókönyv érvényesül, a legszigorúbb, piros besorolás pedig sehol sem lesz indokolt.