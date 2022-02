„Kétszemélyes” pulykaszárny

Főzni és pirítani is kellett a több mint 1,2 kilogrammos pulykaszárnyat, amelyet legutóbb tálalt fel Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa. A hús mellé egy különleges csiperkegombás, krumplis köretet is összeállított, így lett teljes a két személynek is bőségesen elegendő főétel. A szakember az elkészítés minden csínját-bínját megosztotta olvasóinkkal.