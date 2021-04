Fontos beruházást készítenek elő Székelyudvarhely és Székelykeresztúr között

Korszerűsíttetné Hargita Megye Tanácsa a 137-es jelzésű, huszonegy kilométer hosszú megyei utat Székelyudvarhely és Székelykeresztúr között – szerdán alá is írták a tervezésről szóló szerződést a közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel. A projekt részeként bicikliutat is létrehoznának a települések között.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Nagyberuházásról van szó

Teljes felújításról készít terveket a megbízott cég, vagyis rajzaikon szélesíteni fogják az utat ott ahol szükséges – illetve lehetőség is van rá –, továbbá tervezik a hidak megerősítését is. Mindemellett a vízelvezetés érdekében nélkülözhetetlen fedett és egyéb sáncok, átereszek is benne lesznek a dokumentumokban. Ha a vasúttársaság vezetőségével sikerül megegyezni, a vasúti átkelőknél lévő szakaszok meredekségét is igyekeznek csökkenteni. Mindemellett járdákat terveznek a településeken.

Bicikliutat is terveznek

Az eseményen elhangzott, hogy a lakók igényeinek megfelelően bicikliutat is terveznek a két város között; noha keresik a megoldást, hogy ez folytonos legyen, előfordulhat, hogy lesznek szakaszok, ahol meg kell szakítani a szűk részek miatt. A civil szervezetek képviselői rákérdeztek, hogy van-e lehetőség a kerékpárút kivilágítására, de Borboly azt a választ adta, hogy ezt külön projekt részeként kell megoldani, különben akadályozva lesz a felújítással kapcsolatos beruházás megvalósítása.