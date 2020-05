„Ha nem küldöd tovább, meghalsz!” – fenyegető és groteszk Facebook-üzenet terjed az iskolások körében

Névtelen fenyegető, zsaroló online üzenet kering a székelyudvarhelyi gyerekek körében: a megváltozott életformánk hozadékaként egyre inkább jelen vannak a virtuális térben az igazán kicsi, elemista gyermekek is, főként számukra veszélyesek az ilyen tartalmak. A pszichológus szerint a szülőknek és pedagógusoknak is résen kell lenniük.

Az okos eszközöket ma már nem lehet kiiktatni a gyerekek életéből, de meg kell védeni őket azoktól, akik visszaélnek a helyzettel. Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay.com

„Szia. Nevem Viki. Már 3 évesen meghaltam. Ma van a szülinapom és 15 éves leszek….” – így kezdődik az a Facebook-üzenet, amelyet az elmúlt hetekben több tucatnyi székelyudvarhelyi gyerek is megkapott. Az üzenet fenyegető, igen részletes és groteszk: „Ha ezt nem küldöd tovább 30 ismerősödnek, akkor ma pontban 00:00-kor ott leszek az ágyadnál és szívinfarktust okozok neked.... Aztán a legkisebb tesódnak, még ha kisbaba is, neki lesz a legfájdalmasabb, aztán pontban 04:00 kor az anyukád fogja életét veszteni, és pont 04:30-kor apukád”, stb.

A kicsik még bedőlnek, majd szoronganak

Egyértelműen beteg elme szüleménye a szöveg – jegyezte meg Szalay Zsuzsanna. A székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kiss Gergely Református Kollégium iskolapszichológusa kongatta meg a vészharangot a helyi gyerekek körében terjedő üzenettel kapcsolatosan:

rendkívül károsak az ilyen online tartalmak, könnyedén szorongásos zavarokat okozhatnak a kicsiknél.

„A hetedikes lányom hívta fel a figyelmem a szövegre, ő maga is üzenetben kapta a közösségi hálón. A nagyobb gyerekek, tinik nyilván nevetségesnek tartják az ilyen tartalmakat, csak legyintenek, ha hasonlóval találkoznak, de a kicsiknél komoly ijedtséget is okozhat egy-egy ilyen üzenet” – hívta fel a figyelmet a szakember.

A legveszélyeztetettebbek az 1-4. osztályosok, akik – főként a koronavírus-járvány miatti online oktatás okán – egyre több időt töltenek a világhálón. „Nagy a szülők felelőssége, hiszen ha nincsen közvetlen, dorgálástól nem rettegő kapcsolat a szülő és gyerek között, ha nem beszélgetünk velük, félelemből továbbküldik a társaiknak” – magyarázta a pszichológus.

Azt tanácsolta a szülőknek, beszélgessenek gyerekeikkel az ilyen esetekről, figyelmeztessék őket: ha ilyen tartalommal találkoznak, rögtön hozzájuk forduljanak.

Az eltiltás nem megoldás

„Fontos elmondani a gyereknek, hogy ilyet csak beteg, rossz szándékú személy írhat, és hogy egyértelműen a kicsik megijesztése a cél. De ugyanilyen fontos, hogy ha hasonló problémával fordul hozzánk a gyerek, akkor odafigyelő, megértő magatartást kell tanúsítanunk. Semmiképpen ne dorgáljuk, szidjuk meg, és az sem megoldás, ha eltiltjuk az okos eszközök használatától, hisz ez a félelmet és a szorongást nem oldja” – sorolta Szalay Zsuszanna. Hozzátette még: ha egy-egy ilyen tartalom miatt rémálmai vannak gyerekünknek, nem bír elaludni, akkor éjszaka is maradjunk vele, hogy biztonságban érezhesse magát.

Nem ez az első és nem is az utolsó ilyen üzenet, amellyel az online térben találkozhatnak a fiatalok – tette még hozzá a szakember. Szalay Zsuszanna nemcsak a református kollégium munkaközösségét, hanem a városbeli iskolapszichológusokat is tájékoztatta a helyzetről. „Mindenki tisztában van vele, hogy a gyerekekre veszélyes tartalmakkal van tele a világháló, az ilyen konkrét példákon viszont még a kollégák is meglepőnek” – jegyezte meg.

Az online zaklatás, fenyegetés bűncselekmény

Egyébként, amennyiben a Facebook közösségi oldalon vagy valamelyik videómegosztó oldalon találkozunk ilyesmivel, azt rögtön jelenteni kell az üzemeltetőnek, hogy töröljék a tartalmat. Előbb azonban készítsünk képernyőmásolatot a bejegyzésről, üzenetről – tanácsolja Gheorghe Filip, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.

Az online térben történő bűncselekmények a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyosztály (DIICOT) hatáskörébe tartoznak, ettől függetlenül az ilyen eseteket a helyi rendőrségen is lehet jelenteni,

hiszen a kollégáknak kötelessége a kompetens szakhatóságokhoz továbbítani a feljelentést” – magyarázta az illetékes.

Hangsúlyozta, az online megfélemlítés, fenyegetés, zaklatás is törvényellenes, ezt nem csak lehet, de jelenteni is kell az áldozatoknak. „Erről a konkrét esetről nem tudunk, de ennek ellenére határozottan mondom, minden ilyet esetben feljelentést kell tenni a szülőknek” – tanácsolta Gheorghe Filip.