„Füvesen” mentek az aszfaltra

2023. augusztus 29., kedd

Fertőző bacilusokat találtak a gyilkostói panzió vízében

Kóli- és Enterococcus-baktérium jelenlétét is kimutatták a laborvizsgálatok annak a gyilkostói panziónak a vizében, ahonnan több táborozó gyermek is ételmérgezés tüneteivel került kórházba. A szakhatóság munkatársai a gyilkostói vízházat is megvizsgálják.