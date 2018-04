„Fontos a férfiak szerepvállalása az értékvesztett világban”

– szögezte le. A férfi és nő közötti együttműködés mintáját is tovább kell örökíteni, hiszen ez a család, a jövő záloga. Bedő szerint az iskola ugyan felkészít bennünket arra, hogy jó munkavállalók legyünk, és ennek meg is tudunk felelni, ám rámegy a magánéletünk. „A mi mintánk nélkül nem lesz jövő generáció, hiszen férfiak nélkül sem nők, sem családok nem lesznek.

Az én felelősségem az, hogy a feleségem érezze azt, hogy szeretve van, szabad, biztonságban van, és értékelem őt. Az is fontos, hogy minőségi időt szánjunk gyerekeinkre és egész családunkra

– fogalmazott. Ugyanakkor meglátása szerint Székelyföldön még nincsenek akkora problémák, mint máshol, vagyis felelősségteljesebben viselkednek a férfiak.

Elültetett diófa

„Régen is diófát ültettek, amikor a gyerek született, ezért is választottuk ezt szimbólumunknak. Ahhoz, hogy unokáink diót szedhessenek, nekünk kell cselekednünk” – közölte Bedő. Rámutatott, a diófát is nagyon sokat kell gondozni, amíg beérik a gyümölcse, de ez így van a gyerekneveléssel is.