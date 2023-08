„Foghíjasan” is sikerült több fontos ügyben döntést hozni

A Vasile Goldiș utcai üzletsor mellett – a Golgotán, ahogy a helyiek ismerik – hosszú évek óta folyik egy ifjúsági- és sportkomplexum építése. A mellette lévő lépcsőt az építkezés miatt lezárták, de tény, hogy már azelőtt is rossz állapotban volt. A meredek oldalban lévő üzletsor alatt több lépcsősor is van. Nemcsak ezek szorulnak felújításra, hanem a két szinten megközelíthető üzletek előtti járdák is, ugyanakkor a domboldal támfalait is meg kell erősíteni. A tervező betonlapokat és betonlépcsőket írt elő, utóbbiakat csúszásgátló felülettel, különleges megmunkálással, illetve a lépcsősor mellé egy sínt is szerelnek, hogy a bicikliket könnyebben lehessen lehozni.