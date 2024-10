Bevált a módszer, amely az érettségire való felkészülésben segíti a végzősöket

A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum végzős diákjai tavasszal csak azokra az iskolai tanórákra jártak be, amelyekből érettségiztek, így több idejük maradt felkészülni a vizsgákra. A projektet, amely része egy országos kísérleti programnak, idén először alkalmazták a tanintézetben, és a tapasztalat mellett a tizenkettedikesek érettségi teljesítménye is megmutatta: bevált a módszer.

„A 120 kolléga közül is csak kettő írta, hogy nem látta ennek előnyét, a többi nagy előrelépésként ítélte meg. Tehát a kérdőívekben adott válaszok és a tapasztalat alapján azt gondolom, ez nem csak kísérleti dolog kéne legyen, hanem kötelezővé kellene tenni mindenki számára. Volt olyan kérés is, hogy a nyolcadik osztályosoknál is be kéne vezetni, sőt, volt aki azt írta, hogy már a negyedik modulra is ki kéne terjeszteni ezt” – összegezte az iskolavezető.

A többi tantárgyat online vagy dolgozat révén

A pályázatot úgy írták meg, hogy a nem érettségi tantárgyat oktató tanár és az osztály közös döntése alapján lehetett szinkrontanítást választani, ami azt jelentette, hogy online rendszerben zajlott a tanítás ezekből a tantárgyakból, mint a járványidőszakban. Az aszinkron-módszer mellett is dönthettek, aminek a lényege az volt, hogy a tanár kiadott egy témát, amiről az ötödik modul ideje alatt dolgozatot kellett készítsenek a diákok. De ez esetben is volt egy fogadóóra, amelyen a tanár rendelkezésére állt, ha a tanulónak kérdései voltak a projekttel kapcsolatban.

A számok is bizonyítják

A diákok szubjektív megélése mellett az érettségi eredmények is alátámasztják, hogy előnyére vált a Bolyainak a változtatás, hiszen három százalékkal nőtt az iskola teljesítménye az érettségi vizsgán.