Beszámoló és tervismertető a madéfalvi falugyűlésen

Számos tervvel indítja az idei évet a madéfalvi önkormányzat. Többek között községi utakat újítanának fel, térfigyelő kamerák üzemelnének be, tervezik a délutáni foglalkoztató központ építésének befejezését és a polgármesteri hivatal elköltöztetését is.

A felújított madéfalvi kultúrotthon. Egyik nagy megvalósítása a helyi önkormányzatnak • Fotó: Gábos Albin

A községvezető további elképzeléseiket is megosztotta: nemsokára elindítják a közbeszerzési eljárást tervezés-kivitelezésre községi utak, terek és járdák felújítására, buszmegállók és parkolók kialakítására, ugyanis van már egy 9 millió lejes aláírt szerződésük a Helyi Fejlesztések Országos Programja (PNDL) révén. Ugyanakkor szintén

közbeszerzés előtt áll a kiszemelt majdani polgármesteri hivatal épületének felújítása,

amely egy 2,8 millió lej értékű beruházás lenne. Ebből az összegből 2 millió lejt a kormány finanszíroz, szintén a fent említett programjának köszönhetően. Mint az elöljáró magyarázta, egy régi építésű, már nem használt iskolaépületbe költöztetik majd a hivatalt, amint annak felújításával elkészülnek.

Elmúlt év megvalósításai

Csibi József az elmúlt év megvalósításairól is beszámolt. Az egyik tavaly zárult beruházásuk a helyi kultúrotthon korszerűsítése volt, amelyet több mint 3 millió lejből újítottak fel.

Elmondhatjuk, hogy térség egyik legmodernebb kultúrotthonává vált ezáltal

– tette hozzá a polgármester. Mint magyarázta, az épület hőszigetelésével felére csökkent a fűtésre felhasznált fa mennyisége, továbbá fotovoltaikus napkollektorokat is felszereltek, amellyel a világítást oldották meg. Ugyanakkor átalakították az épület struktúráját, így bővítették befogadóképességét, ráadásul a konyháját is korszerűen felszerelték. Nem utolsó sorban pedig modern fény-, és hangtechnikát szereltek a kultúrotthon színpadára. Folytatva a 2018-ban lezárt beruházásaikat, azt is elmondta, hogy tavaly készültek el a Siculicidium-emlékmű melletti tér rendezésével is, ahol zöldövezetet és parkolót alakítottak ki. „Ez a beruházás a magyar kormány támogatásával valósult meg 45 millió forint (66 500 lej) értékben” – osztotta meg.