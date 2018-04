Beszakadt az út Oklánd közelében, mielőbbi beavatkozásra van szükség, hogy ne romoljon tovább a helyzet

• Fotó: Barabás Ákos

nagyjából 150 méteren zárták le az út egyik sávját, ahol több probléma is van, de ebből ötven méteren teljesen az elválasztó vonalig leszakadt az aszfaltozott felület. A hatóságok 3,5 tonnás súly-, valamint 30 kilométer/órás sebességkorlátozást vezettek be.

Egyre rosszabb a helyzet

Cseke Miklós, oklándi polgármester lapunknak elmondta: nap, mint nap súlyosbodik a probléma, ami nem csak az esőzéseknek tudható be, hanem annak is, hogy sokan nem tartják be a súly-, illetve sebesség-korlátozásokat. Utóbbit ő maga is tapasztalta.

Meredek mart van az út mentén, amin fák is vannak, de úgy tűnik, hogy a gyökereik sem tudják megfogni a talajt. Az elmúlt időszakban nagy mennyiségű víz folyt le az erdőből, amely beszivárgott az út alá is, ebből lett a baj

– írta le a helyzetet. Arra is kitért, hogy a víz elvezetése nincs megoldva a helyszínen, csupán 200 méterrel távolabb található egy áteresz.