Berlinale 2018 – dokumentumfilmek börtönlázadásról, népirtásról

Premier: Unsane (Kiszolgáltatva) – amerikai pszichótriller Steven Soderbergh rendezésében. Emellett két dokumentumfilmet is láttunk.

Közös csomagban mutattak be két dokumentumfilmet, melyek eltérő időben és földrajzilag egymástól távol zajlanak, társadalmi-történelmi hátterüket tekintve pedig teljesen különbözőek.

A film elemi erővel jeleníti meg a kiszolgáltatottság érzését és több irányból is megvilágítja a stalker-jelenséget.

Evidence of evidence – 2017-es amerikai dokumentumfilm, világpremier Alexander Johnston rendezésében.

A film az 1971-es Attica-i börtönlázadást mutatja be (New York Állam), eddig közzé nem tett filmanyagot is felhasználva, melyet az akkor újnak számító videotechnikával rögzített egy ezzel a feladattal megbízott rendőrtiszt.

A börtönlázadás négy napot tartott, 43 halálos áldozatot követelt, összességében túlmutatott a kezdeti motiváción és a radikális polgárjogi mozgalom jelentős eseményévé vált.

Araf (Purgatórium)

Török, görög, bosnyák koprodukció. Világpremier Didem Pekün rendezésében.

Három helyszín elevenedik meg a filmben: Szarajevó, Mostar és Srebrenica.

A filmet Ikarusz története foglalja keretbe.

A mostari hídon szervezett ugró verseny szintén Ikarusz névét viseli.

A film a srebrenica-i népirtás áldozatai emlékére szervezett zarándoklatot is bemutatja.

Sokat elárul arról, hogy miként értékelték az ENSZ segítségét, az akkor ott élők, hogy a hagyományos UN rövidítést United Nothingnak olvassák.

8372 áldozatot tartanak számon a srebrenica-i népirtáshoz köthetően, még mindig nem sikerült mindegyik áldozatot azonosítani.

