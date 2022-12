Belenéztünk a Mikulás puttonyába

A csizmapucolások ideje van hétfőn, ugyanis december 5-én este vagy 6-án reggel a legtöbb gyerekhez megérkezik a Mikulás. Míg régen alma és dió került a szépen kipucolt kiscipőkbe, most már azért jóval szélesebb skálán mozognak a Mikulás-ajándékok: van, ahol él a szabály, hogy csak édességet hozhat a Mikulás, és csak a gyerekek kapnak ajándékot. Máshol távirányítós autó vagy könyv is szóba jöhet – és a felnőtt cipők sem maradnak üresen.

A legolcsóbb csokimikulást 3 lejért találtuk, de tényleg egy falat volt, a legtöbbért 9–10 lejt kérnek el, s természetesen nemcsak a fehérszakállút mintázzák ezek a finomságok, hanem pingvin-, hóember-, karácsonyfa- vagy hógolyóalakjuk is lehet.

Játéktól a zokniig

Bár sokan tartják a szokást, hogy csak édesség kerül a cipőkbe, a hétvégén az üzletek játékpolcainál is nagy volt a zsúfoltság, általában kisebb és olcsóbb játékot keresnek erre az alkalomra, de az ünnepi díszbe öltöztetett pizsamák, zoknik, fehérneműk iránt is nagy a kereslet, ezek gyerek- és felnőttajándékok is lehetnek. Az előre összeállított piperecsomagok is gazdára találnak ilyenkor: 25 lejért találtuk a legolcsóbbat, de 63 lejért is vásárolhattunk volna, a legtöbb csomagot azonban 30–40 lej között kínálják.

Hirdetés

Az egyik online üzlet felmérése szerint Mikulásra az átlagos költségvetés 150 és 300 lej között van idén. Mi is kíváncsiak voltunk, hogy ki mennyit költ ez alkalomból. A kétgyerekes családanya, Éva azt tartja szem előtt, hogy