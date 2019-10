Benépesült a marosvásárhelyi Bolyai-pálya

• Fotó: Haáz Vince

Lehet bátosi almát, körtét és sütőtököt vásárolni, de ha birsalmát szeretnénk venni, azt is megtehetjük, kilogrammja hat lej. Van szárított levendula és az illóolaj felhasználásával készült krémek, testpermetek. Zakuszkákat, marosjárai, üstben készült szilvaízt is be lehet szerezni. De többféle feketeribizli-bor és -szörp van, homoktövist lehet kóstolni mézzel, illetve csak natúran.

A Maros megyében működő sajtágyárak és mészárszékek is jelen vannak, termékeikből is kedvezményesen lehet vásárolni. A nyárádmenti zöldségesek is elhozták portékáikat, de lehet mezőpaniti héjatlan tökmagot és fűszerpaprikát is vásárolni.

A megyei tanács elnöke, Péter Ferenc sikeresnek értékelte az első alkalommal megszervezett vásárt, és örömét fejezte ki, hogy a meghívott termelők, illetve a vásárhelyiek is szép számban jöttek el, már a délelőtti órákban is.