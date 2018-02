Bemutatták Székelyudvarhely költségvetés-tervezetét

Nagyjából 58 millió lej felhasználásáról dönthetnek pénteki ülésükön a székelyudvarhelyi önkormányzati képviselők, ami közel 8 millió lejes hiányt jelent a tavalyi évhez képest – ismertették a kapcsolódó előterjesztést a városvezetők. Részletes tervet mutattak be arról is, hogy mire fogják elkölteni a pénzt. Ezt egyébként a városlakók számára is elérhetővé teszik péntek folyamán.