Bemutatták az Öltések üzenete című kötetet Gyergyószentmiklóson

Villanypásztor állja a kukázó medvék útját

Mivel önmagukban nem váltak be, tovább növelték a medvebiztos szeméttárolók hatékonyságát Tusnádfürdőn: villanypásztorral vették körbe ezeket két helyszínen is. A területileg illetékes vadásztársaságnak vannak fenntartásai, az önkormányzat azonban a lehetséges kockázatokra is gondolt.