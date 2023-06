Bement a medve a juhok közé, és amíg az egyiket ette, a többit is agyonütötte

A hátsó csűrkaput levette, a jászolablakot, ahol etetni szoktunk, úgyszintén »leszerelte«, bement, s ott... szerintem egyet szinte egészen megevett az istállóban, 2–3 óránál többet eltölthetett, amíg elfogyasztotta. Odapiszkított, két nagy »nyom« is maradt a pajta közepében, két juhot széttépett, a végén meg be is temette a maradékokat: beleket, végtagokat. Gondolom, eközben, amelyik juh mellette mozgott, azt mind megütötte, megölte. Egy bárány és egy juh maradt meg mindössze az istállóban, a többit mind megölte”