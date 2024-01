„Ellenálló” költségvetéssel készül Sepsiszentgyörgy

Több mint 500 millió lejre írnak alá néhány napon belül finanszírozási szerződést, ezt a következő három évben költik el – közölte csütörtöki sajtótájékoztatóján Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere. A „szóba jöhető negatív hatásoknak a leginkább ellenálló” költségvetést terveztek, mondta az elöljáró, és kifejtette, mire is érti ezt.

Az emberek nem bíznak az állami intézményekben, ezt mutatják a felmérések – taglalta Antal –, a kormány, a parlament bizalmi indexe 20 százalék alatti, és ez annak köszönhető, hogy rengeteg fejetlen döntés születik Bukarestben, amelyek következményeit, a káoszt érzik az emberek az életükben. Az önkormányzatok többször is megérezték, az Európai Unió által támogatott pályázatokkal kapcsolatban is számtalanszor módosította menet közben a szabályokat a kormány, és folyamatosan sokkolja az önkormányzatokat újabb intézkedésekkel, de végül is a város jól áll a megkezdett nagyberuházásokkal, azok nagyjából ütemterv szerint haladnak – magyarázta a városvezető. Az országos átlagnál sokkal előnyösebb helyzetben van Sepsiszentgyörgy, mert az utóbbi években infrastruktúrájának 75–80 százalékát felújította (ide értve a víz-, gázhálózatot, villanyvezetékeket, esővíz- és szennyvízelvezetést) – tudtuk meg.

A 2017–2020-as uniós finanszírozási ciklusra tervezett fejlesztések nagy részét a tavalyi évben kivitelezte az önkormányzat, ennek is köszönhető a minden eddiginél nagyobb, rekordösszegű büdzsé. A természetes személyek adójából befolyó 9,5 millió lej mellé, stratégiájának megfelelően, kormányzati és uniós forrásokból ennek az összegnek a tízszeresét szerezte meg az önkormányzat, ugyanis saját forrásokból nemcsak a szentgyörgyi, de más önkormányzat is nehezen tudna fejleszteni. Kiemelten teljesített a megyeszékhely az Országos Helyreállítási Program (PNRR) támogatásainak lehívásában (dobogós helyen áll országos szinten).

Az önkormányzat teljes személyzetétől rendkívüli erőfeszítéseket kívánt ez a teljesítmény, amiért ismételten köszönetet mondott a polgármester, ugyanakkor felhívást fogalmazott meg, hogy különösen technikai végzettségű szakemberek, mérnökök jelentkezését várják a városházán.

Ami a jövőt illeti, több mint 500 millió lejre írnak alá néhány napon belül finanszírozási szerződést, ezt a következő három évben költik el – közölte Antal Árpád. Az idei költségvetést közvitára bocsátották, az önkormányzatnak február 9–12-e között kell elfogadnia. Tanulva az eddigi válságokból (gazdasági, egészségügyi és energetikai), a költségvetés „egy minden negatív hatással szembehelyezkedő, ellenállóképességet növelő” költségvetés lesz – fogalmazott a polgármester. A fejlesztések tervezésekor azt tartják szem előtt, hogy – intézményi szinten – növeljék az energetikai függetlenséget, ezért megtízszereznék a korábban kiépített napelempark teljesítményét. A szennyvíztelepnél egy biogáz-üzemmel és újabban telepített fotovoltaikus pannókkal már közel 1200 megawattot tudnak termelni, és hasonló áramtermelő egységeket szándékoznak biztosítani a Sepsi Aréna közelében (ahol a Sapientia kampusza is megépül, és a jégcsarnok is nagy fogyasztó lesz), illetve az ipari park környékén.

A lakosság jólétét is fokoznák energetikai szempontból, a hőszigetelési programot a Regionális Operatív Programból, a PNRR keretéből és a román kormánytól megszerzett összegekből folytatnák – sorolta Antal a jövőre vonatkozó terveket. „Nagy felfordulással járó beruházásokból viszont kevesebb lesz a következő években” – hangzott el.