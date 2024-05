Bejegyzetlen motorkerékpárral közlekedtek Hargitafürdőn

Csendőrök értesítették a rendőröket vasárnap délután, hogy több személy is bejegyzetlen motorkerékpárral közlekedik a 138 A jelzésű országúton Hargitafürdőn.

A helyszínre érkező rendőrök az ellenőrzések során megállapították, hogy három 17 és 19 év közötti fiatal valóban bejegyzetlen motorkerékpárral közlekedett, közülük kettő nem rendelkezett jogosítvánnyal, a harmadik pedig szintén nem rendelkezett az általa vezetett járműkategóriának megfelelő engedéllyel.

Ezen kívül a rendőrök egy 38 éves férfit is elkaptak, aki krosszmotorral közlekedett, és mikor ellenőrizték, esetében is kiderült, hogy nem rendelkezik jogosítvánnyal, a motorkerékpár nincs bejegyezve, ráadásul alkoholt is fogyasztott. Alkoholszondás tesztelése során 0,22 mg/l légalkoholszintet mutatott ki leheletéből a készülék.

A hatóságiak eljárást indítottak bejegyzetlen járművel való közlekedés, jogosítvány nélküli vezetés, illetve ittas vezetés miatt – számol be a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság és a megyei csendőrfelügyelőség.