Befejeződött a székelyderzsi vártemplom és a Régi Iskola felújítása

Felújított templomukban ünnepelhették az összetartozást a városfalviak

Több okból is ünnepeltek a városfalviak szombaton: felújították ugyanis az unitárius templomot, illetve a régóta használaton kívüli orgona is újra megszólalhatott. Az ünnepség fénypontjaként átadták a Fénykapu nevű trianoni emlékművet is.