„Büszkék vagyunk rá, hogy csíkszenttamásiak vagyunk”

Nem is lehet felsorolni az összes támogatónkat, de mindenkinek hálásan köszönjük, hogy velünk voltak. Ki szeretném emelni Koncsag Levente vállalkozót és családját, akik hatalmas segítséget jelentettek. Ugyanakkor a helyi tűzoltók állhatatos munkája is példaértékű. Természetesen a Csíksszenttamás Polgármesteri Hivatalának, kiemelten Kedves Róbertnek és Mákszem Hunornak is köszönetet mondunk, ahogy a Hargita Megyei Kulturális Központnak is.