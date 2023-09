„Boldogságbolt” nyílik Kovásznán

Biztosan tudnánk-e válaszolni arra, hogy mi jelentene nekünk boldogságot? És azt is, hogy milyen árat kellene fizetni érte? Valószínűleg ezekre a kérdésekre adott válaszokhoz is közelebb kerülhet az érdeklődő, ha hétfőn, 18 órakor ellátogat a kovásznai Csoma Emlékközpont és Népfőiskola nyitórendezvényére a Városi Művelődési Házba, ahol Rozványi Dávid szerző és Török Tünde esszéíró, előadó bemutatják a Boldogságbolt című könyvet.

A Magyarországról, Gyuláról érkezett vendégek képletesen Kovásznán is megnyitják a Boldogságboltot, ahol egy öreg örmény eladó antikvár könyvei mellé becsomagolja azt az „árut” is, amit a vevő kér: a sikert, lelki békét, gazdagságot, szerelmet, családot.

Találkozhatunk itt világhíres és egészen egyszerű vevőkkel is. Megtudhatjuk, hogyan és mit vásároltak itt a történelem nagyjai. Részesei lehetünk olyan történetnek is, amely velünk is megeshetett volna”