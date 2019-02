„Beruházás” olcsón: sok pénzt megtakaríthatunk a szezon végi vásárlással

A tél végi leárazások, készletkisöprések általában a márkaboltok és a plázák bevett szokása • Fotó: Haáz Vince

A tél végi leárazások, készletkisöprések általában a márkaboltok és a plázák „bevett szokása”, az üzletvezetők az árcsökkentésekkel igyekeznek megszabadulni a szezonális árutól. Ilyenkor például a télikabátok, pulóverek, bakancsok, csizmák ára csökken, mert az üzletnek egyszerűbb kedvezményes áron eladnia ezeket, mint megtartani a következő szezonra.

A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy nem az olcsóbb termékeket fogják potom pénzért kínálni, hanem a drágább, jobb minőségű termékek lesznek olcsóbbak.

Sok esetben ez az árcsökkentés több száz lejt is jelenthet, így aki minőségi bőrcipőbe, téli kabátba fektetne, annak érdemes kihasználnia az akciókat, mint ahogyan egy pulóvert is hasznos lehet beszerezni féláron akkor is, ha már csak jövő télen vehetjük hasznát.

„Én ki szoktam használni a leárazásokat, mert ilyenkor olcsóbban meg lehet venni jó dolgokat. S ha most megveszek egy klasszikus, fekete, hosszú szárú csizmát, nem fenyeget az a veszély, hogy jövő télen már nem lehet felvenni, mert kiment a divatból. De télikabátot is vettem már februárban, sőt a szandáljaimat is általában szeptemberben szerzem be” – meséli nevetve Kozma Erika, akit egy marosvásárhelyi cipőboltban való nézelődés közben szólítottunk meg. Hozzáteszi, nem csak ő vásárol ilyenkor, barátnőivel vásárlós kiruccanásokat is szoktak tervezni. „A leárazások egyetlen hátránya, hogy abból válogatsz, ami van. Lehet, hogy neked egy bizonyos barna bakancs tetszik, de már nincs a méretedben, és ilyenkor tél végén már nem is lesz” – magyarázza.

Az Erika által elmondottakat az üzletek kínálata is alátámasztja,

sok helyen 40–50, de akár 60–70 százalékos árcsökkentést is ígérnek a kirakatok,

belépve pedig azt tapasztaljuk, hogy miként a választék, úgy az árak is széles skálán mozognak. A bőrből készült bakancsok, rövid szárú csizmák ára most többnyire 200–250 lej körül van, átlagosan egy százassal kevesebb, mint mondjuk karácsony előtt. De találtunk 109 lejes téli bőrcipőt is, amelynek 249 lej volt az eredeti ára, igaz, már csak egyetlen számban volt kapható. Természetesen magasabb árfekvésben is van kínálat, hosszú szárú csizmát kínálnak 500 lejért is, ami akkor sem kevés pénz, ha nemrég még kétszer annyi volt. Pulóvert, kötött ruhát, téli sapkát is kedvezményesen árulnak most – ezek esetében már nem olyan nagy az árkülönbség, de ha 81 lej helyett 44 lejt fizethetünk a pulóverért, az mégis jobban esik, mint ahogyan a 329 lejes ruha címkéjén is jobban mutat a 164 lej, és téli szövetkabátért is könnyebb 400 lej helyett 199-et fizetni.