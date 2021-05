„Az a vállalkozó nyer, aki felkészül a jobb időkre”

A sepsiszentgyörgyi önkormányzat „A mi városunk, a mi felelősségünk” című programja keretében indított gazdaságélénkítő projekteket mutatták be csütörtökön Antal Árpád polgármester, Édler András a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Debreczeni László az önkormányzat gazdasági bizottságának elnöke és Miklós Zoltán parlamenti képviselő.

• Fotó: Kristó-Gothárd Hunor

Az a vállalkozás kerül ki győztesen a jelenlegi helyzetből, aki a válságban „megfeszül” azért, hogy felkészüljön a jobb időkre, mer pályázni, fejleszteni, az önkormányzatnak pedig az a szerepe, hogy ebben irányt mutasson – szögezte le az eseményen Debreczeni László adószakértő.

A város az elmúlt években közel 10 millió lejt fizetett ki a helyi vállalkozóknak, a legnagyobb összeget – 3 millió lejt – tavaly, amikor a COVID de minimis támogatás miatt ugrott meg a kifizetések értéke – mutatott rá Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere. Összehasonlításképpen elmondta, hogy

2015-ben 517 ezer lejt utaltak a vállalkozóknak, ahhoz képest tavaly már közel a hatszorosát.

Idén a COVID de minimis támogatásra kétszer 5 millió lejt különítettek el, remélve, hogy le is hívják ezt a vállalkozók, hiszen tavaly az 5 millió lejes keretből kevesebb mint 2 millió lejre nyújtottak be pályázatot. Debreczeni László elmondta, érkeztek visszajelzések, hogy hasznosabb lenne, ha a veszteségeket, a költségeket finanszírozná a város, ám továbbra is úgy gondolják, az iránymutatás a legfontosabb, így

idén is csak a beruházásokat támogatják 50 százalékban, azoknak a cégeknek, melyeknek 2020-ban visszaesett a forgalmuk.

A vállalkozó az összeg felét oda kell tegye a beruházás mellé, ezzel is bizonyítja, hogy a fejlesztést komolyan gondolja. A pályázat online zajlik, nem kell papír alapú bürokráciával bajlódni.

Idén is nyitva hagyják a kiírást a szépmezői ipari parkba betelepedő cégek beruházásainak támogatására, mondta el Miklós Zoltán, az RMDSZ háromszéki parlamenti képviselője. Minden beköltöző cég kaphat legtöbb 50 ezer eurós támogatást, ha a pénzt helyi beszállítónál költi el, azt megkétszerezik. Ennél a programnál 25 százalékos a támogatás utólagos kifizetéssel, és nem több mint 100 ezer euró. Idén annyit változtattak, hogy

a közműhálózatra csatlakozás költségei, valamint barna beruházás esetén a bontás költségei is elszámolhatók.

Tavaly hét vállalkozó kapott támogatást összesen 2,5 millió lej értékben, két évük van rá, hogy a beruházást megvalósítsák, majd igényeljék a pénzüket. Idén „innovatív de minimis” támogatás bevezetését is tervezik,

a 40 ezer eurós támogatást olyan ötlet megvalósítására adják, amely a világpiacon is megállja a helyét.

Az üzletterveket egy ötfős zsűri bírálja majd el, ebbe nemzetközi szinten keresnek szakembereket, „cápákat”, majd közönségszavazásra is bocsátják a terveket. Erre a támogatásra a világon bárhonnan lehet majd pályázni, a feltétel, hogy Sepsiszentgyörgyön kell a vállalkozást megvalósítani – részletezte Édler András.

Arra is kitért, hogy kilencedik éve igényelhetik vissza a helyi vállalkozók az ingatlanadójuk egy részét.

Éves szinten 150 vállalkozás él ezzel a lehetőséggel, 130 és 200 ezer lej közötti összegeket pályáznak vissza.

Az összegek évről évre növekednek, mert új ingatlanok épülnek, és az ingatlanértékek a most már ötévenként kötelező újraértékeléssel egyre inkább kiigazodnak.

A kereskedelmi és iparkamara elnöke hangsúlyozta, az országban egyedülálló módon figyel a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a vállalkozókra, nemcsak a kultúrát, az élhető várost támogatja, hanem a gazdaságélénkítésre is figyel.