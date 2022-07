Bátorságról, félelemről a bedei gyermektáborban

Az eredetileg hátrányos helyzetű családból származó gyerekeknek szánt nyári tábor iránt akkora lett az érdeklődés, hogy tavaly már olyanok jelentkezését is elfogadták, akiknek hozzájárulást fizettek a szülők, illetve két tábort is szerveztek a Nyárádmentén. Épp zajlik a júliusi tábor harminc gyerek részvételével, majd augusztusban is szerveznek egy tábort. A gyerekek között vannak, akik ingyen táboroznak, másoknak fizetik a szülők a költségeket – mondta Sajó Norbert, az egyesület elnöke, hozzátéve, hogy úgy szervezték az egyhetes, ottalvós tábort, hogy a „fizetősök” ne szorítsák ki azokat, akiknek nem telik nyaralásra. A szervezők azt szeretnénk, ha a szerényebb körülmények között élő gyerekek is szép nyári élményekkel gazdagodnának.

A szombatig tartó táborban az első nap az ismerkedéssel telt, sokan először vannak távol a szüleiktől. „Jól egymásra hangolódtak, nyitottak, barátkozóak, a programok sokat segítenek, hogy egymást és önmagukat megismerjék” – mondta Sajó Enikó programkoordinátor, hozzátéve, hogy minden évben van egy központi téma, ami köré épülnek a foglalkozások.