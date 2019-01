Baróti fiatalember budapesti műtétjére gyűjtenek

Műtét költségeinek fedezésére kér támogatást a Molnár család. Forrás: Gondviselés Segélyszervezet

Molnár Attila egy ritka örökletes betegségben szenved,

a Recklinghausen szindróma miatt arcának egyik felén daganat alakult ki, amely a szemére is átterjedt.

A fiatalember 2008-ban már átesett egy műtéten, akkor a daganatot részlegesen eltávolították, most azonban újabb beavatkozásra van szüksége. A daganat miatt a bal szemével nem lát, és a bal fülével nem hall. Jelenleg rokkantnyugdíjas, részmunkaidőben dolgozik. Édesanyja postás, ő a hetedik osztályos Katikáról is gondoskodik, aki szintén az örökletes betegségben szenved, évekkel ezelőtt agydaganattal műtötték, azóta is járnak felülvizsgálatra.

A Molnár család anyagi helyzete nem teszi lehetővé a műtét költségeinek fedezését, ezért fordultak a segélyszervezethez.

Attila február 21-én kell jelentkezzen a budapesti Országos Onkológiai Intézetben. A műtéttől függ, hogy a későbbiekben miként alakul az élete. Abban bízik, hogy ha a beavatkozás sikeres lesz, megszerezheti a járművezetői engedélyt, és gépkocsivezetőként dolgozhat. Aki segíteni szeretné Molnár Attilát, átadhatja az adományt személyesen a családnak, vagy a következő számlákra utalhat:

Molnár Ibolya (számlatulajdonos)

OTP BANK ROMANIA SA - BARAOLT

RO70 OTPV 3000 0011 3508 RO02 – lej

RO74 OTPV 3000 0011 3508 HU02 – forint

RO27 OTPV 3000 0011 3508 EU02 – euró

RO84 OTPV 3000 0011 3508 US02 – dollár

Külföldi utalásokhoz SWIFT kód: OTPVROBU