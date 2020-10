Báró Apor Csaba is jelen lesz a Marosvécsi Kastélynapokon

Kastélynapokra készülnek Marosvécsen • Fotó: Haáz Vince

Minden korosztályt megszólító programokkal várják a látogatókat szombaton és vasárnap a marosvécsi Kemény-várkastélyban. A Kemény Auguszta Kulturális Egyesület és az AntePortum Egyesület által szervezett esemény minden programpontjára a járványügyi előírások miatt előzetesen be kell jelentkezni.

Ritka alkalom, amikor a 99 éves báró Apor Csaba mesél, aki saját maga ajánlkozott, hogy eljön és megosztja emlékeit az érdeklődőkkel

– emelte ki a kastélynapok gazadag programkínálatából az egyik legérdekesebbnek ígérkezőt Tóth Andrea szervező. Megkeresésünkre elmondta, a Maros megyei rendezvényt nagy érdeklődés övezi, sokan regisztráltak már. „Ha nem is lesznek nyolcszázan, mint az első kastélynapokon, most is sokan kíváncsiak, sokan szeretnének részt venni. Látszik, hogy az emberek ki vannak éhezve a kultúrára” – tette hozzá a szervező.

Szombaton 11 órakor az ünnepélyes megnyitón felavatják a gipszöntvény címertartó oroszlánt, majd Szőcs Géza miniszterelnöki főtanácsadó, az esemény fővédnöke mond köszöntő beszédet. A megnyitón ugyanakkor jelen lesz Ördög Ferenc marosvécsi polgármester, Farkas Balázs, Csíkszereda ügyvivő főkonzulja, Nagy-Kemény Géza, a Kemény Auguszta Kulturális Egyesület elnöke, a kastély egyik tulajdonosa és Ugron Győző, az AntePortum Egyesület ügyvezető igazgatója.

Az estig tartó programok között szerepel kerekasztal-beszélgetés a hazai műemlékvédelemről kastély- és kúriatulajdonosokkal, képviselőkkel, szakértőkkel.

Az érdeklődők a Tündérország ékkövei című rockoperát is megtekinthetik az Örökségünk őrei mozgalomból ismert Kemény-kastély őrei, valamint Szász Csanád László, a Fölszállott a páva döntőse és Szász Villő előadásában.

A rendezvény keretében Nemesek hagyatéka: kecsesség, tartás és rend címmel reneszánsz táncbemutatót és oktatást tart az Arany Griff Rend, középkori legendás falképekről tudhatnak meg érdekességeket a jelenlevők. Délután 4 órától kezdődik A mű időnkben nem így volt – Kalamajka című, a csíkszentgyörgyi Székely Góbék kabaré előadása, amely az egyetlen fizetős program, ahová 15 lejes belépőt kell váltani. Tóth Andrea felhívta a figyelmet arra, hogy az előadásra még csak néhány hely maradt. A napot pálinka- és borkóstoló, majd a Stonecrops együttes koncertje zárja.

Vasárnap sem unatkozhatnak a kastélynapozók: Tisza Kálmán A gróf Tisza család krónikája című könyvét mutatja be a szerző és Haller Béla, majd Egy évszázad regéje címmel a 99 esztendős báró Apor Csabával lesz beszélgetés. Ugyanakkor néptánctalálkozó, divatbemutató és lantkoncert is biztosítja majd a jó hangulatot.

Mindkét napon állandó programok várják az érdeklődőket: kastélylátogatás idegenvezetővel, kincskeresés, Legendárium-filmmaraton, filmvetítés az erdélyi kastélyok történetéről, piknikezési lehetőség a kastélyparkban. A szervezők tájékoztatása szerint a rendezvényre történő bejelentkezés napokra lebontva érhető el. Külön regisztráció szükséges a rendezvény mindkét napjára, illetve azokon belül is valamennyi programra. Regisztrálni az esemény Facebook-oldalán lehet.