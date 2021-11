Barabási: megdöbbent a székelyföldi átoltottság

• Fotó: Veres Nándor

Kötetlen beszélgetésre hívta szombaton Csíkszereda alpolgármestere, Sógor Enikő a sajtó képviselőit, a meghívott Barabási Albert-László hálózatkutató volt. A tudós, mint mondta, hazalátogatásakor megdöbbent azon az átoltottsági arányon, amellyel a székelyföldi megyék rendelkeznek.

Kutatóként mindig tudtuk, hogy lesz majd egy ilyen járvány. Csak a méretét, az időpontját és az elhalálozási rátáját nem tudtuk meghatározni. A Northeastern Egyetem Komplex Hálózati Kutatóközpontjában már a járvány berobbanása előtt azt jósoltuk, hogy nagy baj lesz ebből a vírusból

– elevenítette fel a központ alapítója, akinek a laborjában 6000 orvosságot teszteltek majom, majd emberi sejtekben a koronavírus elleni megfelelő gyógyszer kifejlesztése érdekében.

„Először is büszkék lehetünk arra, hogy a székelyföldi régióban eleinte kevés fertőzött volt. Tavaly decemberben oda kellett figyelni egymásra, maszkot kellett hordani, így a legalacsonyabb fertőzöttségi adatokkal rendelkezett a régió. Most pedig, amikor van megoldás a problémára, ami működik, azt a legjobb barátaim, ismerőseim, az általam tisztelt emberek nem hajlandók elfogadni” – utalt a Hargita és Kovászna megyei alacsony átoltottsági arányra.

Hitelesség hiánya

Barabási – aki két Pfizer-vakcina után harmadik oltásként Modernát kapott – úgy látja, a régió lakossága még nem ismerte fel, mennyire fontos az oltás. „Karikó Katalin személyes jóbarátom, akinek a munkája ebben a helyzetben egy csodával ér fel. Munkájának köszönhetően azt az egy kis molekulát ültetik be a szervezetbe, amelyik megállítja a fertőzést. Áprilisban is rajtunk csodálkozott az ország, amikor Csíkszereda főterén fegyelmezetten ételt szenteltettünk, többek között én is. Úgy gondolom,

elszalasztunk egy lehetőséget, hogy megállítsuk ezt a vírust a térségben.

És ennek ára van: aki nem éli túl, annak a gyerekei, unokái nem születnek meg, és mi egy kis nemzet vagyunk itt, Székelyföldön” – érvelt az oltás fontossága mellett. Szerinte az oltás nemzeti érdek is azért, hogy megmaradjunk.

Barabási számára az is megdöbbentő, hogy nincs többségi felelősségvállalás a politikusok és az egyházi vezetők részéről. „Nem vállal szerepet a politikai élet, hiszen kétséges, hogy mennyire marad meg a népszerűségük, ha kiállnak az oltás mellett. A kommunizmus alatt az egyház egy összetartó erő volt. Én azt várnám, hogy papjaink az első sorban legyenek, biztassák híveiket a védőoltás felvételére” – értékelt. A kutató szerint ebben a helyzetben is a magyar állam által képviselt álláspontot kellene követniük a székelyeknek. Szerinte félreinformáló kampány zajlik, amit ellensúlyozni kellene.

Komoly vitát váltott ki, amikor az Amerikai Egyesült Államokban az oltáshoz kötötték a tanárok és orvosok munkavállalását. Elárulom, jelenleg is vannak orvosaink és tanáraink, nem állt le az élet

– tudatta. Lakóhelyén, Bostonban egyébként a lakosság 70 százaléka beoltatta magát.