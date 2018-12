Bankautomaták a vidéki településeken: ha kevés az ügyfél, nagy az érdektelenség a pénzintézetek részéről

Továbbra is ritkaságnak számítanak a vidéki bankautomaták, ami terhet ró a községek lakóira, hiszen sok esetben több kilométert kénytelenek utazni a készpénzfelvétel miatt. A 48 Hargita megyei község közül mindössze 26-ban működik bankautomata. Maros megyében még rosszabb a helyzet.

A probléma a fiatal és az idős generációt egyaránt érinti, hiszen előbbiek jelentős része már bankkártyára kapja a fizetését, de szintén erre utalják többek között a kiskorúaknak járó gyermekpénzt, a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) által nyújtott támogatások összegét és kérésre a nyugdíjakat is. Igény tehát lenne, bankautomaták azonban csak kevés faluban találhatók Székelyföldön.

Sorin Grindeanu korábbi miniszterelnök is felhívta tavaly a figyelmet a problémára: mint mondta,

és személyes tranzakciók során költi el azt. Ehhez azonban bankautomatákra lenne szükség, vidéken viszont a pénzintézetek sok esetben nem ruháztak be az ilyen infrastruktúra kiépítésébe az alacsony lakosságszám miatt.

Előbbiekhez tartozik Csíkszentdomokos, Gyimesbükk, Korond és Gyergyóditró, utóbbi pedig Mezőbánd. Jóval erősebbek azonban a városokban: Hargita megyében 10, Maros megyében pedig 18 városi automatájuk van, ebből 11 Marosvásárhelyen található. A felsoroltak mellett akadnak olyan pénzintézetek is, amelyek csak egy-két vidéki bankautomatát működtetnek a két megyében, illetve olyanok is vannak, amelyek egyet sem. Ilyen például a Transilvania Bank, amely a városokban több fiókkal is rendelkezik, vidéken azonban egy automatát sem létesítettek egyik említett megyében sem.

A BRD vidéki lefedettsége még ennél is gyengébb, a weboldalukon található adatok szerint 4 Hargita megyei és mindössze egy Maros megyei községben vannak jelen.

Ezek közül 13 OTP-s Hargita és 8 Maros megyében, a többi pedig Euronet bankautomata. A jellegzetes kék-sárga színű Euronet ATM-ek lehetőséget adnak arra, hogy több pénzintézet ügyfelei is pénzt vegyenek fel belőlük, és mivel az OTP Bank szerződésben áll a céggel, így OTP-s bankkártyával is lebonyolítható a készpénzfelvétel. Hargita megyében Székelykeresztúr, Gyergyószentmiklós, Csíkszereda és Székelyudvarhely mellett csupán három vidéki településen található OTP-s bankautomata. Ezek Gyimesközéplok, Siménfalva és Parajd, utóbbiban Euronet-ATM működik.

A harmadik helyezettnek tekinthető OTP Bank Románia pr-felelőse, Mihaela Duică megkeresésünkre arról számolt be, hogy összesen 16 bankautomatát működtetnek Hargita, és 19-et Maros megyében.

ráadásul jó érzékkel pontosan azokon a településeken létesítettek bankautomatákat, ahol jellemzően nincs jelen más pénzintézet. Hargita megye nyolc városában (Csíkszereda, Szentegyháza, Balánbánya, Gyergyószentmiklós, Székelyudvarhely, Székelykeresztúr, Maroshévíz, Borszék) vannak jelen, emellett pedig bankautomatákat működtetnek öt községben is. Ezek Gyimesfelsőlok, Csíkbánkfalva, Gyergyótölgyes, Gyergyóholló és Lövéte.

A Maros megyei városokban is működnek bankautomaták (Marosvásárhely, Radnót, Marosludas, Nyárádszereda, Szászrégen, Erdőszentgyörgy, Nagysármás, Segesvár, Dicsőszentmárton, Nyárádtő), a vidéki lefedettség azonban még a Hargita megyeinél is gyengébb. A 91 község közül mindössze Ákosfalván, Mezőbándon, Marosvécsen, Nyárádkarácsonon, Nyárádremetén, Gyulakután, Gernyeszegen, Görgényszentimrén, Libánfalván, Mezőrücsön, Marosszentkirályon, Uzdiszentpéteren, Mezősályin, Mezőcekeden és Mezőzáhon üzemeltet ATM-et a CEC Bank.

A pénzintézetnek a weboldalukon található információk szerint összesen 28–28 bankautomatája működik mindkét megyében, ebből 18 található vidéken Hargita, és 15 Maros megyében. A csíkszeredai, balánbányai, borszéki, székelykeresztúri, gyergyószentmiklósi, tusnádfürdői, szentegyházi, székelyudvarhelyi és maroshévízi városlakók mellett bankautomaták állnak a vidékiek rendelkezésére Bélborban, Csíkkarcfalván, Korondon, Oroszhegyen, Szépvízen, Gyergyóalfaluban, Farkaslakán, Gyergyótölgyesen, Zetelakán, Homoródszentmártonban, Parajdon, Gyergyóremetén, Kászonaltízen, Csíkszentdomokoson, Csíkszentmártonban, Salamáson, Gyergyóvárhegyen, és Gyergyóújfaluban is.

Utaznak a pénzükért

A nagyobb pénzintézetek adatainak elemzése után az látszik, hogy

a 48 Hargita megyei község közül mindössze 26-ban működik bankautomata, Maros megyében pedig a 91 község közül csupán 23-ban.

Ez hatalmas terhet jelent az olyan települések lakói számára, ahol nincs lehetőség pénzfelvételre, ezt erősítette meg érdeklődésünkre Danguly Ervin, Gyergyószárhegy polgármestere is. Mint mondta, évek óta próbálnak megoldást találni a problémára, szinte az összes pénzintézettel felvették már a kapcsolatot, kérve, hogy helyezzenek bankautomatát a településre, de minden esetben elutasító választ kaptak.

„Bár a bankok helyi kirendeltségei nyitottak lennének a kérésünk iránt, a fővárosban nem hagyják jóvá, mert üzleti szempontból nem éri meg nekik. A lakók számtalanszor fordultak már panasszal az önkormányzathoz ez ügyben, de sajnos csak szóban. Főként az idősebb generációnak okoz nehézséget ez a helyzet, de minden korosztályt ugyanúgy érint.

Jelenleg minden pénzfelvételhez Gyergyószentmiklósra kell utazni, és igaz, hogy csak hat kilométerre van, az is éppen elég.

Már azon gondolkodunk a környékbeli polgármesterekkel, hogy közösen tegyünk le egy kérést valamelyik bankhoz, hátha akkor a nagyobb lakosságszám miatt engedélyezik az ATM-et” – magyarázta Danguly.

Szintén küszködnek a szűkös lehetőségek miatt Gyulakután, ahol van ugyan egy bankautomata a községközpontban, az korántsem elegendő a hat faluból álló, több mint ötezer fős lakosságú községben – tudtuk meg Varga József polgármestertől.

Nagy szükség lenne további egy vagy két automatára, hiszen ennyi lakost nehezen tud kiszolgálni ez az egy. Arról nem is beszélve, hogy sokszor a környező településekről is átjönnek, illetve az átutazók is gyakran megállnak, hiszen elég forgalmas útvonalon helyezkedik el a község

– hangsúlyozta a polgármester.

Hasonló helyzetben van Kászonaltíz is, ahol szintén egyetlen bankautomata működik a községközpontban. Az öt faluból álló, periferikus fekvésű községben jóval több pénzfelvételi lehetőségre lenne szükség, több pénzintézettől, hiszen így egyes lakóknak gyakran az autóval 30 percre lévő Kézdivásárhelyre vagy a 45 percre lévő Csíkszeredába kell utazniuk. A községben azonban már a meglévő egy bankautomatának is örülnek, hiszen korábban egy sem volt, aztán az önkormányzat kérésére létesítették ezt – avatott be a részletekbe András Zoltán polgármester. Hozzátette, leginkább Kászonújfaluban és Kászonjakabfalván lenne szükség további automatákra, mivel ezek hat és négy kilométerre fekszenek a községközponttól.

Rossz és jó példák

Egyetlen bankautomata sem működik Kányád községben, ami roppant kellemetlen a lakosok számára, hiszen Székelyudvarhelyre kell utazzanak, ha pénzt szeretnének felvenni – fejtette ki lapunknak György Sándor polgármester. Az önkormányzat felmérése szerint a helyiek többsége a CEC Banknál nyitott számlát, ahová a nyugdíjakat, a gazdák által megpályázott mezőgazdasági és egyéb támogatásokat, ugyanakkor a köztisztviselők, a tanügyi alkalmazottak fizetését is utaltatják. Éppen ezért nemrég kéréssel fordultak az említett pénzügyi intézményhez, hogy azok létesítsenek egy automatát a községközpontban. Jelezték, hogy ennek ingyen biztosítanának helyet, ráadásul a szomszédos községben élők is használhatnák.

Noha György Sándor felmérése szerint 800–900 kliensről van szó, úgyis elutasító választ kaptak a banktól.

Az indoklás szerint „egyelőre” nem éri meg ATM-et üzemeltetni Kányádban, hiszen az többnyire csak a mezőgazdasági támogatások megérkezésekor lenne kihasználva – mondta a polgármester.

Hasonló helyzetben vannak a máréfalviak is, ugyanis náluk sincs egyetlen pénzautomata sem. Kovács Imre polgármester rámutatott, főleg a készpénzhasználat dominál a településükön, ugyanis a kisebb üzletekben nem lehet bankkártyával fizetni, ezért is lenne fontos egy ATM üzemeltetése. Ennek érdekében több bankkal is egyeztetett az önkormányzat, sajnos sikertelenül. Mindenhol azt mondták, hogy kevés kliensük van Máréfalván – magyarázta Kovács, aki úgy véli, hogy éppen egy automata működtetésével lehetne ügyfeleket szerezni. Közölte, jelenleg a postás viszi ki nyugdíjakat, ellenben mások Székelyudvarhelyre kell menjenek, ha pénzt akarnak felvenni számláikról.

A nehézségeken túl azonban jó példák is vannak, ilyen például Csíkszentdomokos esete, ahol két bankautomata is működik. Karda Róbert polgármester szerint ez ki is elégíti a több mint 6000 fős település igényeit, nem érkezett a lakóktól arra vonatkozó kérés, hogy továbbiakra lenne szükség.

Persze mindig lehet jobb, de már annak is nagyon örülünk, hogy ez a kettő működik. Hatalmas segítség, hogy nem kell minden egyes pénzfelvételért beutazni a megyeközpontba, az egyik banknak pedig nem csak automatája, hanem fiókja is működik a településen, így ügyintézésre is lehetőség van

– zárta Karda.