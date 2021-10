Bánffy Farkas: naivan hittem a román jogállamban

• Videó: Székelyhon TV

Viszont a ’89-es rendszerváltás után egyre többen tértek vissza Erdélybe, hogy visszaszerezzék az ősi birtokot, és új otthont teremtsenek a régi helyén. Így tett a Bánffy-család bárói ágának leszármazottja, a fugadi uraságként is emlegetett, szüleihez hasonlóan Magyarországon született Bánffy Farkas is, aki

2007-ben vágott neki az őseitől elkobzott családi vagyon visszaszerzésének, a családi birtok kezelésének.

Az erdélyi nemesi család leszármazottja a Székelyhon TV-ben részletesen beszámol a román hatóságokkal, az igazságszolgáltatással a Bánffy-erdőkért közel 15 éve folytatott küzdelemről, továbbá arról is, hogy a restitúció visszautasításán túlmenően azzal is szembesülni kényszerül, hogy a már visszakapott birtokaikat is visszapereli a román állam.

Románia nem szeretné, hogy földterületek nagy mennyiségben jussanak magyar állampolgárok kezébe

– állapítja meg Bánffy Farkas.

A Nézőpontban kiderül, hogy miként él egy magyar Erdélyben, ha báró, miért tartotta fontosnak a szórványmagyarság megmaradása szempontjából a magyarlapádi szórványkollégium létrehozásának felkarolását, mit jelent számára a műemlékvédelem, az erdészet, a tánctáborok.

A Bánffy Farkassal fugadi birtokán készült interjút megtekinthető a Médiatér YouTube-csatornáján.