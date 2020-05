Ballagás egy helyben

Olyan bizonytalanság, kapkodás jellemzi a tanügyet és általában a járványügyi helyzetet, hogy lehetetlen bármit is jósolni az idei középiskolai ballagásokkal kapcsolatban – vélik a székelyföldi iskolaigazgatók. Többen azonban még reménykednek abban, hogy valamikor a nyáron hagyományos módon, az iskola udvarán búcsúztathatják el a végzős diákjaikat. Máshol már lemondtak erről a lehetőségről, és inkább virtuális ballagási ünnepségeket rendeznek.

Felsorakozott végzősök. Ilyen közel idén nem valószínű, hogy állhatnak egymáshoz azok, akik évekig egy osztályban, iskolában jártak. Archív • Fotó: Veres Nándor

Könnyes szemű, népviseletbe öltözött fiatalok, büszke szülők, nagyszülők töltik meg az iskolaudvarokat minden év májusában a ballagási ünnepségek alkalmával. Az igazgatók beszédet mondanak, az osztályfőnökök külön dicséretben részesítik a kiemelkedően teljesített diákokat, végül pedig megszólal az utolsó csengő – nos, idén nem ilyen lesz a középiskolás végzősök búcsúja.

A járványügyi óvintézkedések miatt bevezetett korlátozások sok ezer diáktól veszik el az iskolai évek talán legemlékezetesebb napját. Semmiféle előírás, iránymutatás nem érkezett az iskolákhoz a ballagási ünnepségek megszervezésének lehetőségeire vonatkozóan, így

mindenki a saját elképzelései szerint próbálja kezelni ezt a helyzetet.

A gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnáziumban pénteken szerették volna búcsúztatni a tizenkettedikeseket. Az iskolaudvar azonban üresen maradt ezen a napon is, akárcsak március 11. óta minden nap. Még nem mondtak le arról a lehetőségről, hogy a búcsúzó fiatalok számára megszervezzenek egy ballagásszerűséget. Még várnak egy-két hetet, és majd azután döntenek – mondta megkeresésünkre Lakatos Mihály igazgató.

Arra számítanak, hogy június 15. után már lehetséges lesz 400 főnél kisebb rendezvények megtartása, bizonyos óvintézkedések betartása mellett. Ebben az esetben

megtartanák az ünnepséget, de várhatóan csak a diákok, tanárok részvételével, szülők, barátok, rokonok nélkül. Ha ez nem lesz kivitelezhető, akkor online ballagást szerveznek, de ezt csak végső esetben.

„Az úgynevezett online ballagást bármikor megtarthatnánk, de annak mi értelme lenne? Láttam, hogy Magyarországon hogyan zajlott ez: feldíszített üres termeket mutatott a kamera, a diákok otthon a monitorok előtt ültek.

A szívem szakad meg, úgy sajnálom a diákokat, akik most végeznek.

Mindenképpen azt szeretném, hogy ott lehessenek az udvaron, mi néhány szót szólhassunk hozzájuk, adva egy kis megerősítést számukra” – fejtette ki Lakatos.

Ugyancsak kivárnak még a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumban is. Laczkó György igazgató arra számít, június második felében már enyhülnek a korlátozások, amelyek most lehetetlenné teszik az ünnepségek megrendezését.

Az elképzelésünk az, hogy az érettségi vizsgák és az eredményhirdetés közti napokban megtartjuk a ballagást. Akár iskolaszinten, akár az osztályonként, nagyobb tömeg nélkül

– ismertette a tanintézmény vezetője. Online kicsengetés megszervezésében egyelőre nem gondolkodnak.

A csíkszeredai középiskolákban ezen a héten zajlanának a ballagási ünnepségek, de erre nyilván sehol nem kerülhet sor, legalábbis a hagyományos módon nem. A Márton Áron Főgimnázium szerdán délelőtt virtuális kicsengetést tart. Egy film kerül fel az iskola Youtube-csatornájára és a honlapjára, amelyben nagyvonalakban szerepelni fog minden olyan mozzanat, amely a hagyományos ballagási ünnepségek elmaradhatatlan része.

Online osztályfőnöki órán vehetnek részt az otthon ülő diákok, igazgatói búcsúbeszéd, szavalatok és a tizenegyedikes, illetve végzős osztályok képviselőinek beszédei is elhangzanak

– közölte érdeklődésünkre válaszolva Varga László igazgató.

Itt is volt szó arról, hogy megpróbálják megszervezni a klasszikus ballagást. „Terveznénk, de túlzás lenne azt mondani, hogy tervezzük. Olyan bizonytalanság, kapkodás jellemzi a tanügyet és általában a járványügyi helyzetet, hogy lehetetlen bármit jósolni” – mutat rá Varga László.

Ugyancsak a virtuális módját választotta a végzős diákok elbúcsúztatásának a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum, ahol május 28-án tartották volna a valódi ünnepséget, amelyet a jelenlegi helyzetben nem lehet megszervezni.

A dátum nem változik a tervezetthez képest, a lebonyolítás azonban nagyon is: délelőtt 10 órától online zajlanak az utolsó osztályfőnöki órák, és 11-től lehet majd követni a virtuális búcsúztató műsort az iskola honlapján.

Amint Mátéfi István igazgatótól megtudtuk, a diákoknak szánt meglepetésműsorban a búcsúzó tanulók fényképei lesznek láthatók maguk helyett, beszélnek majd az osztályfőnökök, az igazgatóság, lesz ennek egy kis kulturális része is. Ugyanakkor reménykednek abban, hogy június 15. és szeptember 15. között lehetőség lesz nagyobb létszámú rendezvények megszervezésére is, és akkor a hagyományos ballagást is sikerül majd pótolni.

A kisebb iskoláknak sem könnyű



Nem egyszerűbb a helyzete azoknak az iskoláknak sem, ahol kisebb a diáklétszám, és elvileg könnyebben meg lehetne szervezni a ballagást. A gyergyóalfalvi Sövér Elek Iskolaközpontban egy osztálynyi fiatal végez ebben az évben, és május 29-re volt kitűzve az ünnepség időpontja. „Mindössze 23 diákunk végez, de ha csak a szűk család venne részt a ballagáson, az már legalább száz fő, ha a keresztszülők is, akkor már több mint kétszázan lennénk. Már ez is kockázatos lenne” – fejtette ki Köllő Sándor igazgató. Döntés még nem született, a héten lesz vezetőtanácsi ülésük és akkor határoznak majd.