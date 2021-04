Baleset buktatta le a bejegyzetlen ATV-vel, jogosítvány nélkül közlekedő fiatalt

Ittasan leesett a bicikliről, igazoltatás során megpróbált kereket oldani – így telt a hétvége a Hargita megyei utakon

Két autóbaleset is történt, de bejegyzetlen gépjárművel való közlekedésre is fény derült, és több ittasan vagy jogosítvány nélkül vezető sofőrt is elkaptak a rendőrök a hétvégén – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatásából.