Bajban a kézművesek, alig van lehetőségük a termékeik értékesítésére

A székelyudvarhelyi karácsonyi vásár valamelyest visszahozza a járvány előtti állapotokat • Fotó: Erdély Bálint Előd

Szerencsésebb helyzetben vannak azok a fafaragók vagy más népi mesterek, akik korábban is megrendelésre dolgoztak, „őket a vevő kereste meg, munkáik többségét addig sem vásárokban adták el”. Ugyanakkor sok esetben akadozott a nyersanyag-utánpótlás is: „gyakran késve érkezett a rendelt ruhaanyag, volt úgy, hogy meg se kaptam, vagy szóba sem álltak velem” – említette saját tapasztalatait Rigó Csilla. Hozzátette, tavalyhoz képest idén volt némi enyhülés, hiszen 2021-ben, még ha korlátozott látogatási feltételekkel is, de már megtartottak néhány rendezvényt, ez azonban nem hozott jelentős változást.