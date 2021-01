Bábjátékra várja a családokat a Tomcsa Sándor Színház

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Az öreg király hagyatéka című bábjáték az első olyan előadás, amelyet a 2020–2021-es évadtervben foglaltak szerint sikerült színre vinni, árulta el Nagy Pál. A Tomcsa Sándor Színház igazgatója kifejtette: a tervei zömét elvitte a világjárvány (így azokat a következő évadra ütemezték át), mindezek ellenére a társulatnak sikerült rugalmasan és gyorsan reagálni a kialakult helyzetre. Mi több, az alkalmazkodás mellett új lehetőségeket nyitott a helyzet, így születhetett meg a kísérleti jellegű Beckett-rövidek című darab, valamint az utóbbi napokban, a város több helyszínén is bemutatott Kirakatszínház.

Szükség van az igényes bábszínházra

Mindezek mellett szerencsésen alakult a január végére tervezett gyerekelőadás sorsa: Lukács Emőke, a bábtagozat vezetője bő egy éve kérte fel a darab rendezésére Szabó Attilát, s bár hónapokig bizonytalan volt, hogy a meghívott anyaországi rendező egyáltalán Udvarhelyre tud-e utazni, végül szerencsésen alakult minden körülmény.

Tanulságként azt mondhatjuk el, hogy bármi is a helyzet, mesélni kell, hinni kell a mesék értékében

– hangsúlyozta Szabó Attila. A bukovinai székely népmese alapján készült Az öreg király hagyatéka művészileg igényes munka, hiszen az Udvarhely Bábműhely missziója pontosan ez: a művészet által megszólítani a gyerekeket, a mese révén segíteni őket, hogy eligazodjanak a világban, fogalmazott a rendező.

A próbafolyamat maga is tanulságos volt, hiszen a helyi társulat zöme – Lukács Emőkét leszámítva – nem képzett bábművész. „Kemény munka volt, hiszen nehéz egy báb mögé átlényegülni, észrevétlenül játszani. Ám egészen jól sikerült a munka, volt benne élvezet és szenvedés is.

Úgy érzem, a színészek szerették, ezért nagy valószínűséggel a gyermekek is szeretni fogják

– avatott be a rendező.

A darab látványáért Bartal Kiss Rita felelt: a nagy tudású szakemberrel, alkotóval Szabó Attila régi szakmai kapcsolatot ápol, mindketten gyakran jönnek Erdélybe is dolgozni. A produkció zenéje ismét „saját gyártmány”: Pál Attila, a társulat tagja és Pásztor Márk, a színház egykori színművésze alkották az egyedi dallamokat. A bábjáték bemutatója január 31-én, vasárnap délután 6 órától, ám a darab februárban több alkalommal is megtekinthető lesz.

A társulat tovább mesél

Ami a színház évadtervét illeti, Dálnoky Réka művészeti vezető elárulta: a mese, a mesélés fontossága akár az évad mottója is lehetne, hiszen a társulat számára kiemelten fontos volt a jelen körülmények közötti is tartani a kapcsolatot a nézőkkel, nem megszakítani a mesélést. Erre az igényre született a két rendhagyó produkció, a Beckett-rövidek és a Kirakatszínház is. Ez utóbbi igazán kísérleti forma: az első felvonása a Bagolyvár könyvesbolt kirakatában volt, azóta két másik hétperces jelenetet is láthattak a járókelők. A helyszíneket a továbbiakban sem fogják elárulni: a szemfüles járókelők és színházkedvelők délután 5 óra 30 perckor várhatják a következő jelentet a városközpont vagy a Bethlen-negyed valamely kirakatában.

Fontos tudni, hogy a programon lévő darabokhoz – beleértve a Kirakatszínház kiadásait is – háttéranyaggal szolgál a Margó, a színház interaktív műsorfüzete, ahol számos érdekes információt olvashatunk a produkciókról.