Babahordozós sétát és tapasztalatcserét szerveztek Gyergyószentmiklóson

• Fotó: Barabás Orsolya

Napról napra változnak a tendenciák, újabbnál újabb kutatások, szakértői megállapítások látnak napvilágot, melyek mindegyike azt a célt tűzte ki, hogy segítse az édesanyákat a gyermeknevelésben. Míg elődeink még pólyákba rögzítették a csecsemőket, ma már úgy tartják, hogy a gyermek fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy minél szabadabban tudjon mozogni. A babahordozás is mindinkább teret nyer, a gyergyószentmiklósi Fészek Hordozós Klub már a hatodik alkalommal szervezett programot a Nemzetközi Babahordozó Hét keretében. A babahordozós, babakocsis séta a Művelődési Központ elől indult, és az édesanyák gyermekeikkel közösen lassan, beszélgetve tették meg az utat a Gyilkostó sugárúton a Forradalom negyedben található Felhőcske Fejlesztőházba.

„Szeretünk a babáinkkal, gyermekeinkkel lenni, és azt tartjuk fontosnak, hogy ezt a közelséget, ami a babahordozási eszközök segítségével huzamosabb ideig is érezhető, élvezhető, minden édesanya vagy akár édesapa, nagyszülő is megtapasztalja. Idén nem csak a hordozós anyukákat szólítottuk meg, hanem azokat is, akik babakocsival szerettek volna csatlakozni hozzánk” – részletezte Antal Aliz, a Fészek Hordozós Klub tagja.

HIRDETÉS

Idén a tavalyinál többen csatlakoztak a kezdeményezéshez, a legkisebb baba mindössze hét hetes volt, de a nagyobb, 2-3 éves gyermekek is hamar feltalálták magukat a társaik között. Miközben a kicsik mászkáltak, játszottak, az édesanyák Bodó Annamária hordozós tanácsadó révén hasznos információkat gyűjtöttek, illetve a hordozós eszközöket is ki lehetett próbálni.

Az anyukák többször is kihangsúlyozták, hogy sajnálatos módon Gyergyószentmiklóson nagyon sokan kenguru babahordozóban viszik a gyermeküket, ami köztudottan nagyon káros a kicsiknek.

Ezért is tartják fontosnak, hogy minél több fórumon hangoztassák, ismertessék a babahordozás egészséges módozatait.