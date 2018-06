„A táborokban a gyermekek kikapcsolódni akarnak”

Változatos tevékenység. Íjászatot próbálnak ki a gyerekek egy történelmi táborban. Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Kezdődik a szünidő, és a családi nyaralások tervezése mellett sok családban a táborozási lehetőségek keresése is napirenden van. Az iskolákba sok információ eljut a táborokról, szórólapokat visznek be a táborok szervezői, de a Facebookon, illetve újabban a Táborok.ro weboldalon is számos lehetőségről lehet tájékozódni. Sok az élményeket, kalandokat ígérő, erdei iskola típusú táborozási lehetőség, de tematikus táborokat, például kerékpáros, kézműves táborokat is szerveznek. Gyakori a szórakozási és tanulási lehetőség összekapcsolása, vannak különböző zenei vagy nyelvtáborok. A cserkésszövetségek is rendszeresen táboroztatják a gyerekeket.

Marosfőn táboroztatnak

Elsősorban civil szervezetek szerveznek táborokat, a korábbi pionírtáborok intézményrendszerének felbomlásával már kevés az olyan tábor, amit intézmények működtetnek. A Hargita Megyei Sport- és Ifjúsági Igazgatóság, amely a korábbi táborigazgatóság feladatainak egy részét is átvette, Marosfőn az ügykezelésükbe tartozó Nagyhagymás villában szervez rendszeresen táborokat. Ambrus Ágnes, az intézmény munkatársa elmondta,

nyáron kisiskolásoknak és felső tagozatos általános iskolásoknak szerveznek román nyelvtábort, továbbá nehéz szociális helyzetben élő gyermekeket és sérült fiatalokat táboroztatnak. Ugyanakkor középiskolásoknak túlélő tábort szerveznek.

A táboraikat az iskolákban és a közösségi oldalakon hirdetik, a román nyelvtábor pedig nagy népszerűségnek örvend, a tavalyi sikeres tábor után az ideire egy hét alatt beteltek a helyek. A nehéz anyagi helyzetben élő, továbbá a sérült gyermekek számára tengerparti nyaralást is szerveznek a konstancai testvérintézményük által működtetett táborokba.

A homoródfürdői Hatos Villa

A Hargita megyei önkormányzat tulajdonában lévő, a Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás által működtetett homoródfürdői Hatos Villában is rendszeresen szerveznek táborokat. A megyei önkormányzatnál pályázni is lehetett táborok lebonyolítására, a sajtószolgálat közleménye szerint sikeresen pályázott például a csicsói Kájoni Tanoda Egyesület, amely a helybéli Kájoni János Általános Iskola harmadik-negyedik osztályos diákjai számára szervez ott június 18–20. között erdei iskolát.