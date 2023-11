„A kiadások letiltása sok vállalkozás halálát fogja jelenteni”

A megyei önkormányzat elnöke sajtótájékoztatón fejtette ki véleményét a kormány megszorító rendeletének a megye és az ország gazdaságára gyakorolt hatásáról. Mint mondta, a közgazdászok is egyetértenek abban, hogy válságos időkben a közberuházások előre vitele a fontos, jelen esetben viszont

– állapította meg az elöljáró.

A rendelet leállítja a megye saját beruházásait, de az állami finanszírozású építkezéseket is. Ugyanakkor nem lehet tanulmányokra, szakértői anyagokra költeni, ennek pedig éppen most, télen lenne az ideje. Tamás Sándor konkrét példával is illusztrálta az október végén kibocsátott sürgősségi kormányrendelet káros hatásait: eddig példa nélküli módon haladtak az új sepsiszentgyörgyi tüdőkórház építésével, gyakorlatilag 13 hónap alatt felhúzták a létesítményt, mivel azonban a finanszírozó Országos Befektetési Ügynökség (CNI) nem fizette ki a kivitelezőt, leállt a munka, alig pár munkás lézeng a munkatelepen.