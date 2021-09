„A gyerekek a legőszintébb kritikusok”

• Fotó: Dávid Viktória

Ágoston Katalin főként arról kérdezte a szerzőt, hogy honnan inspirálódott, miről szól a könyv, miként reagáltak a könyvben szereplő érintettek a műre. A könyv illusztrátora arról is beszélt, hogy miként születtek meg a kötetet díszítő rajzok.

Borsodi L. László újabb meséskönyve egy városi kislány kalandos mindennapjairól szól. Azonban Reginát családban is és kötetben is megelőzte egy másik személy, Balázs. A róla elnevezett kötet a Balázsolás címet kapta, majd Borsodi L. Lászlót ez ihlette legújabb művének címadásában, így született meg végül a Regina című meséskönyv, amely a Balázsolás folytatásának is tekinthető.

HIRDETÉS

A szerző nagyrészt saját családjából, környezetéből merített inspirációt. Felesége régen gyermeknaplót vezetett és azt lapozgatva jött az ihlet a könyv megírására és annak szóhasználatára. A könyv cselekménye egy óvodás kislány hétköznapi történeteiből tevődik össze. A kötet főhősével olyan események történnek, amik akármelyik gyermekkel megtörténhetnek, hiszen a történetek akkor szólítják meg olvasójukat, ha már ők is jártak hasonló cipőben.

Arra a kérdésre, hogy miként reagáltak gyermekei a műre, a szerző azt mondta, hogy már azelőtt olvasott részleteket nekik, mielőtt a könyvet kiadták volna. Elmondta: ők voltak legfőbb kritikusai, hiszen szerinte

a gyermekek a legőszintébbek, nem köntörfalaznak semmit és rögtön kimutatják nemtetszésüket.

A bemutatón a szerző lánya is jelen volt, így első kézből tudhattuk meg tőle, hogy a kritika ellenére a kész kötet végül elnyerte tetszését. Tomos Tünde pedig az illusztrációk megszületéséről mesélt. Elmondása szerint már

az első olvasásra látta maga előtt az elképzelt rajzokat és ahogy meglett a főhős, onnantól már hamar ment az illusztrálás többi része.

Ezeket az ábrázolásokat bár ceruzával tervezte meg, az elkészült vázlatokat végül vízfestékkel keltette életre. Arra a kérdésre, hogy lesz-e a kötetnek folytatása, a szerző azt mondta, hogy bár ígéretet tett valakinek, azonban még semmi sincs születőben, és nem is biztos, hogy lesz. Viszont, ha ez mégis megtörténne, valószínűleg a kalandok az iskolapadban folytatódnának.

A bemutató tapssal zárult, majd a kiadó sarkánál lévő kisasztalnál Borsodi L. László és Tomos Tünde dedikálták a megvásárolt könyveket.

Dávid Viktória

A szerző egyetemi hallgató, szakmai gyakorlatát a Székelyhon.ro portálnál végzi.