„A bűnbánat nem lefokoz, hanem felemel” – elindult Csíksomlyóra a több mint félezres udvarhelyi keresztalja

Tamás Barna plébános prédikációjában kiemelte, „Jézus itt van, és neki vannak teremtő szavai a te számodra is, hallgass rá. Figyelj Jézusra zarándoklat közben, talán mondani akar valamit: el akarja mondani, hogyan vesd ki a hálót, amit minden nap kivetsz, hogy bőség és áldás legyen a munkádon, tanulásodon, kapcsolataidon.” Ezt követően rámutatott,

„Adj hálát a zarándoklat során is, imádsággal mondj köszönetet mindazért, amid van”, majd azzal folytatta, hogy bűnbánatot is érdemes tartani, hiszen Jézus tudja, a bűnbánatban nagy erő van, és

„A bűnbánat nem lefokoz minket, nem kevesebbé tesz, inkább felemel: úgy, ahogy a térdeplő ember magasabb annál, mint aki áll. Keresd te is az alkalmat, hogy szentgyónás során ismerd be a vétkeidet és valld meg, hogy szereted az Urat.” A lelkipásztor ugyanakkor felhívta a zarándokok figyelmét arra is, hogy Jézus minden megbízatás előtt a feltétlen szeretetet kívánja meg az emberektől, érdemes tehát ilyen lelkülettel elindulni a zarándokútra.