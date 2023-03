Azzal támogatják őket, hogy nem kell terület- és épületadót fizessenek

a másik cég, amely támogatást kért és kapott, a Topmed magánkórház volt; a kórház egyébként már tavaly is adókedvezményben részesült, és idén is igényelte ezt, amit a képviselők meg is szavazták. A tanácsosok döntése értelmében a számukra biztosított adókedvezmény 136 054 lej.