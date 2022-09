Az utolsó utcákra is aszfalt kerül Gyergyóalfalu községben

Gyergyóalfalu több szempontból is első Gyergyószéken: itt kezdődik el leghamarabb egy az Anghel Saligny programból finanszírozott fejlesztés, és az első olyan község lesz, amelynek minden egyes utcáján aszfalton lehet közlekedni.

Ezek az utolsó kis utcák Alfaluban és a hozzá tartozó Borzonton, ahol eddig még nem volt szilárd útburkolat. Mintegy 30 utcáról van szó. Viccesen az is elhangzott, hogy amennyiben még ezután is aszfaltozni akarnak terjeszkednie kell a községnek.

A jövő héten nekikezdenek a munkálatoknak és ha az időjárás kedvező lesz, akkor még akár az év végéig be is fejezik ezeket, de egyébként egy év a kivitelezési határidő.

Amint Gáll Szabolcs ismertette, az aszfaltozáson kívül a projekt keretében Alfalu központjában is dolgoznak majd, itt kicserélik a templom körül az évekkel ezelőtt kiépített térkő-burkolatot macskakőre. Kifejtette:

amikor a térkövezés történt akkor még nem volt ezen hangsúly, de mára már műemlékvédelmi előírások miatt is, de egyébként is elvárás, hogy egy ilyen 800 éves templom körül ide illőbb burkolat legyen a járdán is.